Глобальный саммит мира снова переносят: в Офисе президента назвали новые термины

Глобальный саммит мира, который планирует организовать Украина, может пройти в феврале 2024 года. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии Reuters.

По словам чиновника, саммит обязательно состоится и станет символическим началом практической реализации украинской формулы мира, а такжеподытожит все результаты, которые уже достигнуты на этом пути.

"Нам не нужен саммит ради саммита. Мы говорим о максимально широком привлечении лидеров Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", – высказался Жовква.

При этом он отметил, что четвертую встречу советников по национальной безопасности планируется провести в конце ноября или начале декабря 2023 года.

Формула мира: что предполагается

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возмещение ущерба;

немедленная защита природы;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны

Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Глобальный саммит мира: предыдущие новости

Весной текущего года Зеленский предложил провести саммит по формуле мира в июле, "привязав" мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны.

В конце июня проведение саммита обсуждалось в Копенгагене на встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с политическими советниками и советниками по безопасности из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции и Японии.

Вскоре после этой встречи Зеленский заявил, что дата и место проведения саммита формулы мира могут быть определены в течение одного-двух месяцев.

Позже Ермак сказал, что учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств мог бы состояться до конца года.

А в начале августа Зеленский сообщал, что Украина намерена провести Глобальный саммит мира осенью текущего года.