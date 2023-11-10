Глобальний саміт миру знову переносять: в Офісі президента назвали нові терміни

Глобальний саміт миру, який планує організувати Україна, може відбутися в лютому 2024 року. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі Reuters.

За словами чиновника, саміт обов’язково відбудеться, і стане символічним початком практичної реалізації української формули миру, а також підсумує всі результати, які вже досягнуті на цьому шляху.

"Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про максимально широке залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми маємо ретельно продумати час і місце проведення саміту", – висловився Жовква.

При цьому він зазначив, що четверту зустріч радників із національної безпеки планується провести наприкінці листопада або на початку грудня 2023 року.

Формула миру: що передбачається

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

відшкодування збитків;

негайний захист природи;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Тоді президент наголошував, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Глобальний саміт миру: попередні анонси

Навесні поточного року Зеленський запропонував провести саміт щодо формули миру в липні, "привʼязавши" захід до 500-го дня повномасштабної війни.

Наприкінці червня проведення саміту обговорювалося в Копенгагені на зустрічі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з політичними й безпековими радниками з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Невдовзі після цієї зустрічі Зеленський заявив, що дата та місце проведення саміту формули миру можуть бути визначені протягом одного-двох місяців.

Пізніше Єрмак сказав, що установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав міг би відбутися до кінця року.

А на початку серпня Зеленський повідомляв, що Україна має намір провести Глобальний саміт миру восени поточного року.