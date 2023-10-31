Ватикан висловив свою позицію щодо української "формули миру"

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української “формули миру” на Мальті наголосив на підтримці Ватикану усіх заходів для справедливого і стабільного миру в Україні.

Про це пише Vatican News.

Коментуючи попередні зустрічі щодо "формули мира" президента Володимира Зеленського у Копенгагені та Джидді, Паролін зазначив, що це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку" не лише через те, що спрямовані на пошук конкретних відповідей щодо виправлення шкоди, заподіяної війною, але й тому, що "заохочують не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

"Адже це саме та основоположна істина, яку Святий Престол неодноразово проголошував перед обличчям воєн, що роздирали світ у найновіші періоди історії. До миру з безпрецедентною наполегливістю закликав Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України", – підкреслив Паролін.

За його словами, Ватикан "не змириться з трагедією, яка розгортається на очах всього світу".

"Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна", – зауважив представник Ватикану.

Він запевнив у підтримці Святим Престолом "формули миру" "у розв'язанні гуманітарних питань", таких як продовольча безпека та збереження довкілля.

Крім того, за словами Пароліні, Ватикан готовий і надалі сприяти поверненню полонених і дітей в Україну.

Зауважимо, кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення "переговорів про мир" з Україною та Росією, працює над "механізмом" повернення депортованих в РФ українських дітей.

Нагадаємо, на Мальті 28 жовтня відбулася відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації української "формули миру".