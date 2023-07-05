У Ватикані працюють над "механізмом" повернення українських дітей з РФ

Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення "переговорів про мир" з Україною та Росією, працює над "механізмом" повернення депортованих в РФ українських дітей.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми побачимо, як ми можемо запустити механізм для повернення дітей і допомогти на гуманітарному фронті", – сказав Зуппі.

Він додав, що особисто обговорював це питання з Папою Римським Франциском.

Італійський кардинал минулого тижня відвідав Москву, а раніше був в українській столиці.

Ватикан описав його місію як "спрямовану на пошук гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру".

Зуппі уточнив, що не працює над "мирним планом" чи "посередництвом" між Києвом і Москвою, сказавши, що він зосереджується лише на "гуманітарних аспектах".

Нагадаємо, за офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

Лише у червні російські окупанти незаконно вивезли зі Старобільського району Луганської області 150 дітей на "оздоровлення" до баз відпочинку у Прикубанському районі Карачаєво-Черкеської республіки РФ.