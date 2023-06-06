Зеленський після зустрічі з представником Ватикану: алгоритм досягнення миру може бути лише українським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі, який приїхав у Київ у рамках мирної місії . Про це йдеться в Telegram-каналі Зеленського.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру.

"Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським", – висловився президент.

Формула миру: ініціативи Києва й Ватикану

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Навесні 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною. Тоді він сказав, що ініцатива ще не оприлюднена.

CNN із посиланням на українського чиновника, близького до Офісу президента, писало, що Україна не має інформації про жодну миротворчу місію за участі Ватикану.

Тоді радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Ватикан може обговорювати війну в Україні, але підсумкові ініціативи мають бути узгоджені з Києвом.

Пізніше держсекретар Ватикану П'єтро Паролін зазначив, що місія триває: в її рамках є зміни, але вони на конфіденційному рівні.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський, коли зустрівся з Папою Римським у травні, запропонував йому приєднатися до реалізації української формули миру.