Зеленский после встречи с представителем Ватикана: алгоритм достижения мира может быть только украинским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи, который приехал в Киев в рамках мирной миссии . Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

"Призываю Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но, поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", - высказался президент.

Формула мира: инициативы Киева и Ватикана

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Весной 2023 года Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной. Тогда он сказал, что инициатива еще не обнародована.

CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису президента, писало, что у Украины нет информации ни о какой миротворческой миссии с участием Ватикана.

Тогда советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом.

Позже госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что миссия продолжается: в ее рамках есть изменения, но они на конфиденциальном уровне.

В свою очередь президент Владимир Зеленский, когда встретился с Папой Римским в мае, предложил ему присоединиться к реализации украинской формулы мира.