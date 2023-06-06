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Зеленский после встречи с представителем Ватикана: алгоритм достижения мира может быть только украинским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи, который приехал в Киев в рамках мирной миссии. Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.
Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.
"Призываю Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но, поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", - высказался президент.
Формула мира: инициативы Киева и Ватикана
В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возмещение ущерба.
- Немедленная защита природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Весной 2023 года Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной. Тогда он сказал, что инициатива еще не обнародована.
CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису президента, писало, что у Украины нет информации ни о какой миротворческой миссии с участием Ватикана.
Тогда советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом.
Позже госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что миссия продолжается: в ее рамках есть изменения, но они на конфиденциальном уровне.
В свою очередь президент Владимир Зеленский, когда встретился с Папой Римским в мае, предложил ему присоединиться к реализации украинской формулы мира.