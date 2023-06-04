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Похож на российский. В Минобороны Украины раскритиковали "мирный план" Индонезии
Министр обороны Украины Алексей Резников отклонил "мирный план", который предложила Индонезия. Об этом сообщает SCMP.
Идею Индонезии объявил министр обороны страны Прабово Субианто на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. По его словам, "мирный план" заключается, в частности, в разведении войск с каждой стороны на 15 километров и проведении референдумов на "спорных" территориях при посредничестве ООН.
В свою очередь глава Минобороны Украины на том же форуме назвал это предложение "странным планом", который с ним не обсуждался.
"Я постараюсь быть вежливым. Это похоже на российский план, а не на индонезийский", – сказал Резников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отдельно министр отметил, что уже есть очередь из мировых лидеров, желающих вести переговоры в войне, но Украине нужны "инструменты, чтобы мы закончили эту войну".
Напомним, ранее на "мирный план" Индонезии отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он заявил, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Чиновник отметил, что прекращение огня, разведение сил и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают.
А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал идею Индонезии "близнецом российского предложения о капитуляции". Он добавил, что для завершения войны необходимо, чтобы Россия убралась с суверенной территории Украины.