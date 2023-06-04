Схожий на російський. У Міноборони України розкритикували "мирний план" Індонезії

Міністр оборони України Олексій Резніков відхилив "мирний план", який запропонувала Індонезія . Про це повідомляє SCMP.

Ідею Індонезії оголосив міністр оборони країни Прабово Субіанто на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі. За його словами, "мирний план" полягає, зокрема, в розведенні військ із кожної сторони на 15 кілометрів та проведенні референдумів на "спірних" територіях за посередництва ООН.

Своєю чергою очільник Міноборони України на тому ж форумі назвав цю пропозицію "дивним планом", який із ним не обговорювався.

"Я постараюся бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський", – висловився Резніков.

Окремо міністр зазначив, що вже є черга зі світових лідерів, які бажають вести перемовини у війні, але Україні потрібні "інструменти, щоб ми закінчили цю війну".

Нагадаємо, раніше на "мирний план" Індонезії відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він заявив, що між Україною та Росією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Чиновник зазначив, що припинення вогню, розведення сил та створення демілітаризованої зони теж не спрацюють.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав ідею Індонезії "близнюком російської пропозиції про капітуляцію". Він додав, що для завершення війни необхідно, щоб Росія забралась із суверенної території України.