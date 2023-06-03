Індонезія запропонувала провести референдуми на "спірних" територіях України: у МЗС відреагували

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував "мирний план" для України, який передбачає, зокрема, припинення вогню та проведення референдумів на "спірних" територіях. Про це пише "Укрінформ".

Під час виступу на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі індонезійський урядовець заявив, що "події в Україні" впливають на велику кількість людей по всьому світу, оскільки різко зросли ціни не продукти харчування й енергоносії.

Він сформулював свій "мирний план", який включає:

припинення вогоню й бойових дій;

розведення військ із кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту;

створення демілітаризованої зони; створення миротворчої місії під егідою ООН, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню;

організацію й проведення референдумів на "спірних" територіях за посередництва ООН.

При цьому міністр додав, що Індонезія готова направити своїх представників до такої миротворчої місії ООН.

Реагуючи на ці слова, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що між Україною та Росією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Здійснивши акт агресії, Росія окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Росія має забратися із українських територій, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може", – написав він.

Чиновник зазначив, що припинення вогню, розведення сил та створення демілітаризованої зони теж не спрацюють.

"Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії", – висловився Ніколенко.

Він додав, що довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації й закликав Індонезію долучитися до втілення української формули миру.