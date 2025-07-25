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Гетманцев: Держава не може платити за повернення біженців, але має створювати умови

євросоюз, біженці
Гетманцев вважає, що держава не може дозволити собі фінансові стимули чи пільги для повернення громадян з-за кордону / Pixabay

Україна не має фінансової можливості стимулювати повернення громадян із-за кордону прямими виплатами чи пільгами. Водночас держава повинна створювати привабливі умови для повернення — зокрема, забезпечити гідний рівень зарплат, доступне житло.

Про це в інтерв’ю Delo.ua заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Повернення українців — питання збереження країни

Гетманцев зазначив, що наразі в уряду, ймовірно, немає точних розрахунків щодо економічного ефекту від повернення українських біженців. Водночас, за його словами, це питання виходить далеко за межі суто економічної площини — йдеться про збереження країни, її народу, демографічного та культурного потенціалу.

Він наголосив, що держава не може дозволити собі фінансові стимули чи пільги для повернення громадян з-за кордону, оскільки це було б несправедливим щодо тих, хто залишився в Україні.

"Ми не можемо говорити про якісь плюшки для повернення українських біженців. По-перше, у нас немає на це грошей (давайте будемо відвертими). По-друге, яким чином ці плюшки будуть сприйняті людьми, які залишились в Україні? Це питання справедливості. Ми не можемо за повернення біженців в Україну сплачувати якісь гроші чи надавати пільги. Це абсолютно неприпустимо", — додав нардеп.

Гетманцев підкреслив, що головне завдання держави — створити в Україні такі умови, які мотивуватимуть громадян повертатися.

Серед ключових напрямів він назвав підвищення рівня заробітної плати, а також доступ до житла, зокрема через програму "єОселя", яка передбачає можливість отримання іпотеки під пільгові відсотки. 

Також, за його словами, необхідно впроваджувати комплексні рішення, які одночасно підтримують і економіку, і соціальну сферу. Зокрема, "єОселя" стимулює розвиток будівельної галузі та створює робочі місця.

Ще один важливий напрям — освіта: її якість суттєво знизилася, і реформа в цій сфері є складною, але вкрай необхідною. Усі ці взаємопов’язані заходи мають реалізовуватися в комплексі, підсумував Гетманцев.

За оцінками Центру економічної стратегії, станом на кінець листопада 2024 року за кордоном залишалося 5,2 млн українських біженців.

Автор:
Руслан Кисляк , Ольга Опенько