Гетманцев: Государство не может платить за возвращение беженцев, но должно создавать условия

У Украины нет финансовой возможности стимулировать возвращение граждан из-за границы прямыми выплатами или льготами. В то же время, государство должно создавать привлекательные условия для возвращения — в частности, обеспечить достойный уровень зарплат, доступное жилье.

Об этом в интервью Delo.ua заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Возвращение украинцев - вопрос сохранения страны

Гетманцев отметил, что в настоящее время у правительства, вероятно, нет точных расчетов по экономическому эффекту от возвращения украинских беженцев. В то же время, по его словам, этот вопрос выходит за рамки сугубо экономической плоскости — речь идет о сохранении страны, ее народа, демографического и культурного потенциала.

Он подчеркнул, что государство не может позволить себе финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы, поскольку это было бы несправедливым по отношению к оставшимся в Украине.

"Мы не можем говорить о каких-то плюшках для возвращения украинских беженцев. Во-первых, у нас нет на это денег (давайте будем откровенными). Во-вторых, каким образом эти плюшки будут восприняты людьми, которые остались в Украине? Это вопрос справедливости. Мы не можем за возвращение беженцев в Украину платить какие-то деньги или предоставлять льготы", - заявил он.

Гетманцев подчеркнул, что главная задача государства – создать в Украине такие условия, которые будут мотивировать граждан возвращаться.

Среди ключевых направлений он назвал повышение уровня заработной платы, а также доступ к жилью, в частности через программу "єОселя", которая предусматривает возможность получения ипотеки под льготные проценты.

Также, по его словам, необходимо внедрять комплексные решения, одновременно поддерживающие и экономику, и социальную сферу. В частности, "єОселя" стимулирует развитие строительной отрасли и создает рабочие места.

Еще одно важное направление — образование: его качество существенно снизилось, и реформа в этой сфере сложна, но крайне необходима.

По оценкам Центра экономической стратегии, на конец ноября 2024 года за границей оставалось 5,2 млн украинских беженцев.