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Дания передала Украине более 50 тысяч боеприпасов для борьбы с реактивными "шахедами"
Дания поставила Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых орудий истребителей F-16. Снабжение организовали в ускоренном режиме.
Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минобороны.
Зачем нужны боеприпасы
Полученные боеприпасы предназначены для бортовых орудий истребителей F-16, которые Украина использует для выполнения боевых задач, в частности, противовоздушной обороны.
Одним из направлений их применения является перехват реактивных ударных дронов. Для эффективного выполнения подобных задач украинской авиации необходимы достаточные запасы боеприпасов.
Почему важно усиление F-16
Реактивные беспилотники составляют отдельный вызов для противовоздушной обороны из-за своих скоростных характеристик. Поэтому возможность привлекать истребители и иметь необходимый запас вооружения имеет важное значение для перехвата таких целей.
F-16 является одним из средств, которые Украина использует для противодействия воздушным угрозам. Наличие боеприпасов для бортовых орудий позволяет поддерживать готовность самолетов к выполнению соответствующих задач.
Дания продолжает поддерживать Украину
Передача более 50 тысяч 20 мм боеприпасов должна обеспечить украинские экипажи дополнительным ресурсом для работы с воздушными целями.
Снабжение в ускоренном режиме также подчеркивает важность своевременного обеспечения авиации вооружением, особенно в условиях регулярных российских воздушных атак.
Напомним, украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика Bullet для борьбы с реактивными российскими шахедами. Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.