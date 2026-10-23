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Дания передала Украине более 50 тысяч боеприпасов для борьбы с реактивными "шахедами"

шахед
Как Украина планирует сбивать реактивные шахеды

Дания поставила Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых орудий истребителей F-16. Снабжение организовали в ускоренном режиме.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Зачем нужны боеприпасы

Полученные боеприпасы предназначены для бортовых орудий истребителей F-16, которые Украина использует для выполнения боевых задач, в частности, противовоздушной обороны.

Одним из направлений их применения является перехват реактивных ударных дронов. Для эффективного выполнения подобных задач украинской авиации необходимы достаточные запасы боеприпасов.

Почему важно усиление F-16

Реактивные беспилотники составляют отдельный вызов для противовоздушной обороны из-за своих скоростных характеристик. Поэтому возможность привлекать истребители и иметь необходимый запас вооружения имеет важное значение для перехвата таких целей.

F-16 является одним из средств, которые Украина использует для противодействия воздушным угрозам. Наличие боеприпасов для бортовых орудий позволяет поддерживать готовность самолетов к выполнению соответствующих задач.

Дания продолжает поддерживать Украину

Передача более 50 тысяч 20 мм боеприпасов должна обеспечить украинские экипажи дополнительным ресурсом для работы с воздушными целями.

Снабжение в ускоренном режиме также подчеркивает важность своевременного обеспечения авиации вооружением, особенно в условиях регулярных российских воздушных атак.

Напомним, украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика Bullet для борьбы с реактивными российскими шахедами. Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.

Автор:
Ольга Опенько

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