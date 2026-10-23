Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для боротьби з реактивними "шахедами"

Данія поставила Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16. Постачання організували в прискореному режимі.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

Для чого потрібні боєприпаси

Отримані боєприпаси призначені для бортових гармат винищувачів F-16, які Україна використовує для виконання бойових завдань, зокрема протиповітряної оборони.

Одним із напрямів їх застосування є перехоплення реактивних ударних дронів. Для ефективного виконання таких завдань українській авіації необхідні достатні запаси боєприпасів.

Чому важливе посилення F-16

Реактивні безпілотники становлять окремий виклик для протиповітряної оборони через свої швидкісні характеристики. Тому можливість залучати винищувачі та мати необхідний запас озброєння має значення для перехоплення таких цілей.

F-16 є одним із засобів, які Україна використовує для протидії повітряним загрозам. Наявність боєприпасів для бортових гармат дає змогу підтримувати готовність літаків до виконання відповідних завдань.

Данія продовжує підтримувати Україну

Передача понад 50 тисяч 20-мм боєприпасів має забезпечити українські екіпажі додатковим ресурсом для роботи з повітряними цілями.

Постачання в прискореному режимі також підкреслює важливість своєчасного забезпечення авіації озброєнням, особливо в умовах регулярних російських повітряних атак.

Нагадаємо, український виробник дронів “Генерал Черешня” розробляє нову версію перехоплювача Bullet для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Дрон планують оснастити кінетичним прискорювачем, а його максимальна швидкість має зрости з 310 до близько 450 км/год.