Индонезия предложила провести референдумы на "спорных" территориях Украины: в МИД отреагировали

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил "мирный план" для Украины, предусматривающий, в частности, прекращение огня и проведение референдумов на "спорных" территориях. Об этом пишет "Укринформ".

Во время выступления на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре индонезийский чиновник заявил, что "события в Украине" влияют на большое количество людей по всему миру, поскольку резко выросли цены не продукты питания и энергоносители.

Он сформулировал свой "мирный план", включающий:

прекращение огня и боевых действий;

разведение войск с каждой стороны на 15 км от нынешней линии фронта;

создание демилитаризованной зоны;

создание миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня;

организацию и проведение референдумов на "спорных" территориях при посредничестве ООН.

При этом министр добавил, что Индонезия готова направить своих представителей в такую миротворческую миссию ООН.

Реагируя на эти слова, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, Россия оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - написал он.

Чиновник отметил, что прекращение огня, разведение сил и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают.

"Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии", – высказался Николенко.

Он добавил, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации и призвал Индонезию присоединиться к воплощению украинской формулы мира.