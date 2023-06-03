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Индонезия предложила провести референдумы на "спорных" территориях Украины: в МИД отреагировали
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил "мирный план" для Украины, предусматривающий, в частности, прекращение огня и проведение референдумов на "спорных" территориях. Об этом пишет "Укринформ".
Во время выступления на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре индонезийский чиновник заявил, что "события в Украине" влияют на большое количество людей по всему миру, поскольку резко выросли цены не продукты питания и энергоносители.
Он сформулировал свой "мирный план", включающий:
- прекращение огня и боевых действий;
- разведение войск с каждой стороны на 15 км от нынешней линии фронта;
- создание демилитаризованной зоны;
- создание миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня;
- организацию и проведение референдумов на "спорных" территориях при посредничестве ООН.
При этом министр добавил, что Индонезия готова направить своих представителей в такую миротворческую миссию ООН.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Реагируя на эти слова, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, Россия оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
"Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - написал он.
Чиновник отметил, что прекращение огня, разведение сил и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают.
"Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии", – высказался Николенко.
Он добавил, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации и призвал Индонезию присоединиться к воплощению украинской формулы мира.