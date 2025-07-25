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Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 134 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 5 331 обстріл, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3 760 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Залізничне Запорізької області; Херсон та Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 25 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіабомб, та здійснив 283 обстріли, шість із яких – з реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське, Серебрянка, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районах Григорівки та Переїзного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районі Миколаївки та у напрямку Білої Гори.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмів агресора у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Ялта, Воскресенка – у напрямку Темирівки й Олександрограда.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Степногірськ.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у напрямках населених пунктів Садове, Дніпровське та Придніпровське.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько