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Курс валют на 25 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долари
Курс валют на 25 липня / Pixabay

Офіційний курс гривні щодо долара США залишився без змін, а євро подорожчав ще на 12 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25.07.2025 (п'ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,77 грн (0 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 49,10 грн (+12 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,54 грн (+3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,63/41,70 грн
Євро 49,06/49,25 грн
Злотий 11,40/11,55 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 25 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,35/41,95 48,50/49,50
Ощадбанк 41,57/41,97 48,70/49,60 11,05/11,65
ПУМБ 41,50/42,10 48,50/49,20 11,32/11,65
Укргазбанк 41,50/41,95 48,80/49,30 11,70/11,60
Райффайзен 41,63/41,90 48,75/49,49

Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько