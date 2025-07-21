Долар цілиться на 42 гривні, євро йде на корекцію. Які події впливають на валютний ринок?

НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн.

Вартість долара на міжбанківському ринку зростає та протягом 18-20 липня сягнула позначки 41,87 грн/дол., незважаючи на зниження активності покупців та продавців. Готівковий долар наближається до психологічних 42 грн/дол. Все це відбувається на тлі глобального подорожчання долара проти інших валют.

А ось євро йде на корекцію після стрімкого зростання, що є результатом зниження пари EUR/USD на світовому ринку до рівня 1,1625. На українському ринку безготівковий євро (станом на 18 липня) знизився до 48,61 грн/євро, а готівковий – до 49,95 грн/євро.

Загалом спостерігається скорочення обсягів торгівлі готівковою валютою. Середньодобовий дефіцит досяг п’ятитижневого мінімуму на рівні 14,7 млн дол. А попит населення на безготівкову валюту повернувся до звичного для цього періоду профіциту – близько 1,9 млн дол. на добу.

На міжбанку також фіксується падіння торговельної активності. Попит й пропозиція зменшились на 14%, що призвело до скорочення чистого дефіциту валюти до чотирьохтижневого мінімуму – близько 75 млн дол. на добу.

У той же час валютні інтервенції Нацбанку зростають. Протягом 7-11 липня продаж валюти з резервів збільшився на 2,6% до 678,5 млн дол., 14-18 липня – на 33,6% до 906,6 млн дол.

Нові тарифи США, Фонд відновлення України та врожай

Події та новини останніх днів різноспрямовано впливають на валютний ринок. Виділимо найголовніші з них.

У суботу 11 липня президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити з 1 серпня мита на рівні 30% на весь товарний експорт з Євросоюзу. Напередодні цієї заяви долар, золото й криптовалюти пішли вгору, хоча вони практично ніколи не рухаються в унісон. Це свідчить про те, що на тлі корекції інших світових валют (євро та фунта стерлінгів) й зростання недовіри до долару через боргові проблеми штатів, інвестори шукають прихисток в золоті й криптовалютах.

Конференція з відновлення України URC-2025, яка відбулась в Римі 10-11 липня, хоч і не стала проривом, але принесла певну порцію позитиву. По-перше, це близько 200 укладених угод з партнерами. По-друге, європейці пообіцяли створити Фонд відновлення України й залучити до нього 10 млрд євро. Фокус на військові інвестиції та протиповітряну оборону. Ще й США планують створити аналогічний Фонд, який буде очолювати Трамп. Україна озвучила свої побажання щодо суми на відновлення: це 1 трлн дол. на наступні 14 років, з яких частину у обсязі 560 млрд дол. мають забезпечити заморожені російські активи.

Жнива продовжуються і, на жаль, показники збирання врожаю не найкращі. Є інформація про великі проблеми з соняшником в традиційних для цієї культури південних регіонах.

Також було оприлюднено порцію важливої макростатистики. Держстат повідомив, що у червні річні темпи інфляції сповільнились до 14,3%, місячні – до 0,8%. Швидше за все НБУ буде спиратись на ці дані для прийняття рішення щодо облікової ставки, це має відбутись 24 липня.

Держмитслужба повідомила, що дефіцит торгівлі товарами за 6 місяців 2025 року сягнув 18,3 млрд дол. Головний драйвер – імпорт, який зріс на 15,4% до 38,3 млрд дол. З такими темпами у 2025 році будемо мати історичний анти-рекорд.

EUR/USD на роздоріжжі

Поки триває літня спека і ділова активність зберігається на низькому рівні, валютний ринок і далі плив би за течією, якби не очікувана корекція євро.

В найближчі тижні вся увага буде прикута до протистояння між США та Євросоюзом. Якщо обіцяні Трампом мита на рівні 30% будуть запроваджені, то з урахуванням укріплення євро на 15%, конкурентоздатність європейських товарів погіршиться на 45%. Тому ЄС буде намагатись домогтись менших тарифів. А якщо не вийде, Європа готова ввести контр-мита на американські товари. Враховуючи це слід очікувати подальшого послаблення євро до долара. Потенційно пара EUR/USD буде рухатись до позначки 1,15, а якщо ЄС та США не знайдуть компроміс – то й до 1,1.

Втім, з’явились новини, що тарифи можуть бути знижені до 15%, або навіть до 10%. За такого сценарію євро може повернутись на зростаючий тренд.

Але наразі вартість євро на українському ринку має потенціал для зниження. Проте, чи це станеться – буде вирішувати НБУ. Я розглядаю сценарій, в якому НБУ може зафіксувати вартість на рівнях близьких до 48,5-49,5 грн/євро, а разом із цим підтягувати долар вгору.