Товарообіг України за півроку сягнув $58,3 млрд: імпорт утричі перевищує експорт

У першому півріччі 2025 року зовнішньоторговельний обіг України сягнув 58,3 мільярда доларів США. Протягом січня–червня в країну було імпортовано товарів на суму 38,3 мільярда доларів, а обсяг експорту склав лише 20 мільярдів доларів, що вказує на значний дисбаланс між ввезенням і вивезенням продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Державну митну службу.

Із загального обсягу імпорту 76% припадає на так званий оподаткований імпорт, вартість якого становила 28,9 мільярда доларів. Податкове навантаження на кожен кілограм таких товарів у середньому склало 0,52 долара США.

Основними постачальниками продукції в Україну залишаються Китай, Польща та Німеччина. Найбільше товарів було ввезено з Китаю — на суму 8,2 мільярда доларів. З Польщі імпорт склав 3,5 мільярда, а з Німеччини — 3,2 мільярда доларів. У той же час найбільшими споживачами українського експорту стали Польща (2,4 мільярда доларів), Туреччина (1,7 мільярда) та Італія (1,2 мільярда).

Серед імпортованих товарів найбільшу частку займають машини, устаткування та транспортні засоби — їх вартість склала 14,8 мільярда доларів. При їх митному оформленні до бюджету було сплачено понад 93 мільярди гривень, що становить 29% усіх митних надходжень.

Другою за обсягами стала продукція хімічної промисловості — 6,2 мільярда доларів (15% митних платежів), а третю позицію посіли паливно-енергетичні товари — 4,9 мільярда доларів (27% надходжень).

Найбільшими статтями українського експорту у першому півріччі стали продовольчі товари на суму 11,2 мільярда доларів. Метали та вироби з них забезпечили надходження ще 2,3 мільярда доларів, а експорт машин і транспорту — 1,9 мільярда. Попри загалом менший обсяг експорту, при митному оформленні товарів, на які встановлено вивізне мито, держава отримала 137,6 мільйона гривень податкових надходжень.

Додамо, за перші п'ять місяців 2025 року Україна імпортувала товарів на $31,3 млрд, а експортувала на $16,9 млрд. Сукупний обсяг торгівлі за цей період становив $48,2 млрд.