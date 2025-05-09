​З початку року товарообіг сягнув $38,1 млрд: Україна скоротила експорт і збільшила імпорт

За січень–квітень 2025 року зовнішньоторговельний оборот України становив $38,1 млрд. З них $24,8 млрд припало на імпорт, а $13,3 млрд — на експорт. Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі за цей період перевищив $11 млрд.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Оподаткований імпорт за чотири місяці склав $18,8 млрд, що відповідає 76% усіх ввезених в Україну товарів. Середній рівень податкового навантаження на імпортовану продукцію становив 0,51 долара за кілограм.

Найбільшими постачальниками товарів в Україну залишаються Китай — $5,2 млрд, Польща — $2,3 млрд і Німеччина — $2,1 млрд. Водночас серед основних напрямків експорту лідирують Польща ($1,6 млрд), Туреччина ($932 млн) та Італія ($843 млн).

Дві третини вартості імпорту сформували три категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд (28% усіх митних платежів, 58,1 млрд грн);

продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд (16%, 33,6 млрд грн);

паливно-енергетичні товари — $3,3 млрд (28%, 57,7 млрд грн).

У структурі українського експорту переважають продовольчі товари — $7,6 млрд. На другому місці — метали та вироби з них ($1,5 млрд), на третьому — машини й устаткування ($1,2 млрд). Надходження до бюджету від вивізного мита склали 105,7 млн грн.

Нагадаємо, що у січні 2025 року загальний обсяг товарообігу України склав $8,7 млрд. За цей період імпорт товарів до України становив $5,5 млрд, а експорт — $3,2 млрд.