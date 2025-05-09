​С начала года товарооборот достиг $38,1 млрд: Украина сократила экспорт и увеличила импорт

За январь-апрель 2025 года внешнеторговый оборот Украины составил $38,1 млрд. Из них $24,8 млрд пришлось на импорт, а $13,3 млрд — на экспорт. Таким образом, дефицит внешней торговли за этот период превысил $11 млрд.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Облагаемый импорт за четыре месяца составил $18,8 млрд, что соответствует 76% всех ввезенных в Украину товаров. Средний уровень налоговой перегрузки на импортируемую продукцию составил 0,51 бакса за кг.

Крупнейшими поставщиками товаров в Украину остаются Китай – $5,2 млрд, Польша – $2,3 млрд и Германия – $2,1 млрд. В то же время, среди основных направлений экспорта лидируют Польша ($1,6 млрд), Турция ($932 млн) и Италия ($843 млн).

Две трети стоимости импорта сформировали три категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $9,1 млрд (28% всех таможенных платежей, 58,1 млрд грн);

продукция химической промышленности — $4,2 млрд (16%, 33,6 млрд грн);

топливно-энергетические товары — $3,3 млрд (28%, 57,7 млрд грн).

В структуре украинского экспорта преобладают продовольственные товары — $7,6 млрд. На втором месте – металлы и изделия из них ($1,5 млрд), на третьем – машины и оборудование ($1,2 млрд). Поступления в бюджет от вывозной пошлины составили 105,7 млн. грн.

Напомним, что в январе 2025 года общий объем товарооборота Украины составил $8,7 млрд. За этот период импорт товаров в Украину составил $5,5 млрд, а экспорт — $3,2 млрд.