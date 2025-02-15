Украина и ЕС установили рекорд по торговле агропродукцией: ключевые показатели 2024 года

В 2024 году взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом достигла рекордного уровня – почти 17 млрд долларов США.

Об этом пишет Infagro.

Это самый высокий показатель за период действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и на 3% превышает предыдущий рекорд 2022 года, составивший 16,5 млрд долларов.

По итогам года положительное сальдо для Украины составило около 9,0 млрд долларов.

По словам директора ННЦ, академика НААН Николая Пугачева, основными европейскими партнерами Украины по агропродовольственной торговле в 2024 году были Испания, Польша, Нидерланды, Германия, Италия, Румыния, Франция и Бельгия. На эти страны пришлось 80% от общего торгового оборота агропродукции между Украиной и ЕС.

Что Украина импортирует из ЕС

Объем импорта аграрной продукции из Евросоюза в Украину в 2024 году составил 4,0 млрд. долларов, что на 9% больше, чем в 2023 году.

Структура импорта остается менее выраженной, чем в экспорте. При этом выделяется несколько групп товаров.

Напитки – 484 млн долларов;

Пищевые продукты, экстракты и концентраты – 405 млн долларов;

Табачные изделия – 385 млн долларов;

Кормовые продукты для животных, остатки и отходы – 356 млн. долларов;

Какао и шоколадные изделия – 289 млн. долларов.

Также в 2024 году значительную долю импорта (7%) снова заняли молочные продукты. Общий объем закупок этой группы вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 277 млн долларов, из которых 225 млн долларов приходится на разные виды сыров.

Поставка готовых продуктов из зерна на украинский рынок в 2024 году составила 258 млн. долларов.

В целом, указанные категории товаров составили 61% в стоимостном объеме импорта продовольствия из ЕС.

Евросоюз остается основным поставщиком агропродукции в Украине, стабильно снабжая внутренний рынок широкой номенклатурой товаров.

Как ранее сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, Украина приближается ко второму историческому рекорду по экспорту агропродукции в стоимостном измерении. За 11 месяцев 2024 года наша страна экспортировала 72,7 млн. тонн агропродукции и планировала достичь 77 млн. тонн до конца года.