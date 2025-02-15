Україна та ЄС встановили рекорд у торгівлі агропродукцією: ключові показники 2024 року

У 2024 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та Європейським Союзом досягла рекордного рівня – майже 17,0 млрд доларів США.

Про це пише Іnfagro.

Це найвищий показник за період дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і на 3% перевищує попередній рекорд 2022 року, який становив 16,5 млрд доларів.

За підсумками року, позитивне сальдо для України склало близько 9,0 млрд доларів.

За словами директора ННЦ, академіка НААН Миколи Пугачова, основними європейськими партнерами України в агропродовольчій торгівлі у 2024 році були Іспанія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Франція та Бельгія. На ці країни припало 80% загального торговельного обороту агропродукції між Україною та ЄС.

Що Україна імпортує з ЄС

Обсяг імпорту аграрної продукції з Євросоюзу до України у 2024 році склав 4,0 млрд доларів, що на 9% більше, ніж у 2023 році.

Структура імпорту залишається менш вираженою, ніж в експорті. При цьому виділяються кілька груп товарів.

Напої – 484 млн доларів;

Харчові продукти, екстракти та концентрати – 405 млн доларів;

Тютюнові вироби – 385 млн доларів;

Кормові продукти для тварин, залишки та відходи – 356 млн доларів;

Какао та шоколадні вироби – 289 млн доларів.

Також у 2024 році значну частку імпорту (7%) знову зайняли молочні продукти. Загальний обсяг закупівель цієї групи зріс на 8% порівняно з 2023 роком і склав 277 млн доларів, з яких 225 млн доларів припадає на різні види сирів.

Постачання готових продуктів із зерна на український ринок у 2024 році сягнуло 258 млн доларів.

Загалом зазначені категорії товарів склали 61% у вартісному обсязі імпорту продовольства з ЄС.

Євросоюз залишається основним постачальником агропродукції в Україну, стабільно забезпечуючи внутрішній ринок широкою номенклатурою товарів.

Як раніше повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, Україна наближається до другого історичного рекорду з експорту агропродукції у вартісному вимірі. За 11 місяців 2024 року наша країна експортувала 72,7 мільйона тонн агропродукції та планувала досягти 77 мільйонів тонн до кінця року.