Товарооборот Украины в январе 2025 года составил $8,7 млрд

В январе 2025 года общий объем товарооборота Украины составил 8,7 млрд долларов. За этот период импорт товаров в Украину составил $5,5 млрд, а экспорт — $3,2 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Основные показатели импорта

Общий объем облагаемого налогом импорта составил $4,1 млрд, что составляет 74% от общей суммы импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе достигла $0,49/кг.

Основными странами, из которых Украина импортировала товары, стали:

Китай — $1,4 млрд;

Польша — $487 млн;

Турция — $389 млн.

В структуре импорта наибольшую долю составляли следующие товары.

Машины, оборудование и транспорт — $2,2 млрд. При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 12,9 млрд грн, что составило 27% всех поступлений таможенных платежей.

Продукция химической промышленности — $901 млн. В бюджет поступило 7,3 млрд. грн., что соответствует 15% таможенных платежей.

Топливно-энергетические товары — $734 млн. Поступления в бюджет от их таможенного оформления составили 14,2 млрд. грн., или 30% общих таможенных платежей.

Основные направления экспорта

Украина экспортировала больше всего в Польшу — $352 млн, Италии — $205 млн, Испании — $202 млн.

Наиболее экспортируемыми товарами стали:

Продовольственные товары — $1,8 млрд;

Металлы и изделия из них – $325 млн;

Машины, оборудование и транспорт — $282 млн.

В январе 2025 года при таможенном оформлении товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 22,2 млн. грн.

Сальдо внешней торговли в январе 2025 года оставалось отрицательным: импорт превысил экспорт на $2,3 млрд. Основное влияние на структуру импорта и экспорта оказали закупки машин и оборудования, продукции химической промышленности и топливно-энергетического сектора.

Добавим, что января-октября 2024 г. в Украину импортировали товаров на сумму 57,4 млрд долларов, а экспортировали — на 34,6 млрд долларов. Общий товарооборот составил 92 млрд долларов.