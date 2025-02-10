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Товарооборот Украины в январе 2025 года составил $8,7 млрд
В январе 2025 года общий объем товарооборота Украины составил 8,7 млрд долларов. За этот период импорт товаров в Украину составил $5,5 млрд, а экспорт — $3,2 млрд.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
Основные показатели импорта
Общий объем облагаемого налогом импорта составил $4,1 млрд, что составляет 74% от общей суммы импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе достигла $0,49/кг.
Основными странами, из которых Украина импортировала товары, стали:
- Китай — $1,4 млрд;
- Польша — $487 млн;
- Турция — $389 млн.
В структуре импорта наибольшую долю составляли следующие товары.
Машины, оборудование и транспорт — $2,2 млрд. При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 12,9 млрд грн, что составило 27% всех поступлений таможенных платежей.
Продукция химической промышленности — $901 млн. В бюджет поступило 7,3 млрд. грн., что соответствует 15% таможенных платежей.
Топливно-энергетические товары — $734 млн. Поступления в бюджет от их таможенного оформления составили 14,2 млрд. грн., или 30% общих таможенных платежей.
Основные направления экспорта
Украина экспортировала больше всего в Польшу — $352 млн, Италии — $205 млн, Испании — $202 млн.
Наиболее экспортируемыми товарами стали:
- Продовольственные товары — $1,8 млрд;
- Металлы и изделия из них – $325 млн;
- Машины, оборудование и транспорт — $282 млн.
В январе 2025 года при таможенном оформлении товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 22,2 млн. грн.
Сальдо внешней торговли в январе 2025 года оставалось отрицательным: импорт превысил экспорт на $2,3 млрд. Основное влияние на структуру импорта и экспорта оказали закупки машин и оборудования, продукции химической промышленности и топливно-энергетического сектора.
Добавим, что января-октября 2024 г. в Украину импортировали товаров на сумму 57,4 млрд долларов, а экспортировали — на 34,6 млрд долларов. Общий товарооборот составил 92 млрд долларов.