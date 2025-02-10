Товарообіг України у січні 2025 року склав $8,7 млрд

У січні 2025 року загальний обсяг товарообігу України склав $8,7 млрд. За цей період імпорт товарів до України становив $5,5 млрд, а експорт — $3,2 млрд.

Про це повідомили в пресслужбі Державної митної служби України.

Основні показники імпорту

Загальний обсяг оподаткованого імпорту склав $4,1 млрд, що становить 74% від загальної суми імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні досягло $0,49/кг.

Основними країнами, з яких Україна імпортувала товари, стали:

Китай — $1,4 млрд;

Польща — $487 млн;

Туреччина — $389 млн.

У структурі імпорту найбільшу частку становили наступні товари.

Машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд. При митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 12,9 млрд грн, що склало 27% всіх надходжень митних платежів.

Продукція хімічної промисловості — $901 млн. До бюджету надійшло 7,3 млрд грн, що відповідає 15% митних платежів.

Паливно-енергетичні товари — $734 млн. Надходження до бюджету від їхнього митного оформлення склали 14,2 млрд грн, або 30% загальних митних платежів.

Основні напрямки експорту

Україна експортувала найбільше до Польщі — $352 млн, Італії — $205 млн, Іспанії — $202 млн.

Найбільш експортованими товарами стали:

Продовольчі товари — $1,8 млрд;

Метали та вироби з них — $325 млн;

Машини, устаткування та транспорт — $282 млн.

У січні 2025 року при митному оформленні товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 22,2 млн грн.

Сальдо зовнішньої торгівлі у січні 2025 року залишалося негативним: імпорт перевищив експорт на $2,3 млрд. Основний вплив на структуру імпорту та експорту мали закупівлі машин та устаткування, продукції хімічної промисловості та паливно-енергетичного сектору.

Додамо, що січня-жовтня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 57,4 млрд доларів, а експортували – на 34,6 млрд доларів. Загальний товарообіг становив 92 млрд доларів.