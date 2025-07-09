Товарооборот Украины за полгода достиг $58,3 млрд: импорт втрое превышает экспорт

В первом полугодии 2025 года внешнеторговое обращение Украины достигло 58,3 миллиарда долларов США. В январе-июне в страну было импортировано товаров на сумму 38,3 миллиарда долларов, а объем экспорта составил всего 20 миллиардов долларов, что указывает на значительный дисбаланс между ввозом и вывозом продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Государственную таможенную службу.

Из общего объема импорта 76% приходится на так называемый налогооблагаемый импорт, стоимость которого составила 28,9 миллиарда долларов.

Основными поставщиками продукции в Украину остаются Китай, Польша и Германия. Больше всего товаров было ввезено из Китая — на сумму 8,2 миллиарда долларов. Из Польши импорт составил 3,5 миллиарда, а из Германии – 3,2 миллиарда долларов. В то же время крупнейшими потребителями украинского экспорта стали Польша (2,4 миллиарда долларов), Турция (1,7 миллиарда) и Италия (1,2 миллиарда).

Среди импортируемых товаров наибольшую часть занимают машины, оборудование и транспортные средства — их стоимость составила 14,8 миллиарда долларов. При их таможенном оформлении в бюджет было уплачено более 93 миллиардов гривен, что составляет 29% всех таможенных поступлений.

Второй по объемам стала продукция химической промышленности – 6,2 миллиарда долларов (15% таможенных платежей), а третью позицию заняли топливно-энергетические товары – 4,9 миллиарда долларов (27% поступлений).

Крупнейшими статьями украинского экспорта в первом полугодии стали продовольственные товары на сумму 11,2 млрд долларов. Металлы и изделия из них обеспечили поступление еще 2,3 миллиарда долларов, а экспорт машин и транспорта – 1,9 миллиарда. Несмотря на меньший объем экспорта, при таможенном оформлении товаров, на которые установлена вывозная пошлина, государство получило 137,6 миллиона гривен налоговых поступлений.

За первые пять месяцев 2025 года Украина импортировала товаров на $31,3 млрд, а экспортировала на $16,9 млрд. Совокупный объем торговли за этот период составил $48,2 млрд.