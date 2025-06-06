Товарооборот Украины за пять месяцев 2025 года составил $48,2 млрд

За первые пять месяцев 2025 года Украина импортировала товаров на $31,3 млрд, а экспортировала на $16,9 млрд. Совокупный объем торговли за этот период составил $48,2 млрд.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $23,8 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2025 года составила 0,51 долл./кг.

Основные страны-импортеры:

Китай – $6,5 млрд,

– Польша – $2,9 млрд,

– Германия – $2,6 млрд.

Крупнейшие категории импортируемых товаров:

Машины, оборудование и транспорт – $11,9 млрд . При их таможенном оформлении в бюджет поступило 75,6 млрд грн , что составляет 29% от всех таможенных поступлений.

– . При их таможенном оформлении в бюджет поступило , что составляет от всех таможенных поступлений. Продукция химической промышленности – $5,2 млрд . Уплаченные таможенные платежи составили 41,0 млрд грн ( 15% поступлений).

– . Уплаченные таможенные платежи составили ( поступлений). Топливно-энергетические товары – $4 млрд. Взносы в бюджет от их растаможки составили 72,6 млрд грн ( 27% поступлений).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $9,7 млрд

— $9,7 млрд металлы и изделия из них — $1,9 млрд

— $1,9 млрд машины, оборудование и транспорт — $1,5 млрд

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польши — на $2 млрд,

— на $2 млрд, Турции — на $1,4 млрд,

— на $1,4 млрд, Италии – на $1 млрд.

За 5 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 121,6 млн. грн.

Напомним, в апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.