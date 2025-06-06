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Товарооборот Украины за пять месяцев 2025 года составил $48,2 млрд
За первые пять месяцев 2025 года Украина импортировала товаров на $31,3 млрд, а экспортировала на $16,9 млрд. Совокупный объем торговли за этот период составил $48,2 млрд.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.
Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $23,8 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2025 года составила 0,51 долл./кг.
Основные страны-импортеры:
- Китай – $6,5 млрд,
- Польша – $2,9 млрд,
- Германия – $2,6 млрд.
Крупнейшие категории импортируемых товаров:
- Машины, оборудование и транспорт – $11,9 млрд. При их таможенном оформлении в бюджет поступило 75,6 млрд грн, что составляет 29% от всех таможенных поступлений.
- Продукция химической промышленности – $5,2 млрд. Уплаченные таможенные платежи составили 41,0 млрд грн ( 15% поступлений).
- Топливно-энергетические товары – $4 млрд. Взносы в бюджет от их растаможки составили 72,6 млрд грн ( 27% поступлений).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $9,7 млрд
- металлы и изделия из них — $1,9 млрд
- машины, оборудование и транспорт — $1,5 млрд
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польши — на $2 млрд,
- Турции — на $1,4 млрд,
- Италии – на $1 млрд.
За 5 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 121,6 млн. грн.
Напомним, в апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.