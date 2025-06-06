Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Наличный курс:

USD

41,38

41,33

EUR

47,70

47,50

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Товарооборот Украины за пять месяцев 2025 года составил $48,2 млрд

Импорт, экспорт
Импорт значительно превышает экспорт в первые месяцы 2025 года. / Depositphotos

За первые пять месяцев 2025 года Украина импортировала товаров на $31,3 млрд, а экспортировала на $16,9 млрд. Совокупный объем торговли за этот период составил $48,2 млрд.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $23,8 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2025 года составила 0,51 долл./кг.

Основные страны-импортеры:

  • Китай$6,5 млрд,
  • Польша$2,9 млрд,
  • Германия$2,6 млрд.

Крупнейшие категории импортируемых товаров:

  • Машины, оборудование и транспорт$11,9 млрд. При их таможенном оформлении в бюджет поступило 75,6 млрд грн, что составляет 29% от всех таможенных поступлений.
  • Продукция химической промышленности$5,2 млрд. Уплаченные таможенные платежи составили 41,0 млрд грн ( 15% поступлений).
  • Топливно-энергетические товары$4 млрд. Взносы в бюджет от их растаможки составили 72,6 млрд грн ( 27% поступлений).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $9,7 млрд
  • металлы и изделия из них — $1,9 млрд
  • машины, оборудование и транспорт — $1,5 млрд

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польши — на $2 млрд,
  • Турции — на $1,4 млрд,
  • Италии – на $1 млрд.

За 5 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 121,6 млн. грн.

Фото 2 — Товарооборот Украины за пять месяцев 2025 года составил $48,2 млрд

Напомним, в апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.

Автор:
Татьяна Бессараб