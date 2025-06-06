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Товарообіг України за п'ять місяців 2025 року сягнув $48,2 млрд
За перші п'ять місяців 2025 року Україна імпортувала товарів на $31,3 млрд, а експортувала на $16,9 млрд. Сукупний обсяг торгівлі за цей період становив $48,2 млрд.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.
Зазначається, що оподаткований імпорт склав $23,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-травні 2025 року склало 0,51 дол/кг.
Основні країни-імпортери:
- Китай – $6,5 млрд,
- Польща – $2,9 млрд,
- Німеччина – $2,6 млрд.
Найбільші категорії імпортованих товарів:
- Машини, устаткування та транспорт – $11,9 млрд. При їх митному оформленні до бюджету надійшло 75,6 млрд грн, що становить 29% від усіх митних надходжень.
- Продукція хімічної промисловості – $5,2 млрд. Сплачені митні платежі склали 41,0 млрд грн (15% надходжень).
- Паливно-енергетичні товари – $4 млрд. Внески до бюджету від їх розмитнення сягнули 72,6 млрд грн (27% надходжень).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $9,7 млрд
- метали та вироби з них — $1,9 млрд
- машини, устаткування та транспорт — $1,5 млрд
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $2 млрд,
- Туреччини — на $1,4 млрд,
- Італії — на $1 млрд.
За 5 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 121,6 млн грн.
Нагадаємо, у квітні 2025 року до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів. 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості платників, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.