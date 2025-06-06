Товарообіг України за п'ять місяців 2025 року сягнув $48,2 млрд

За перші п'ять місяців 2025 року Україна імпортувала товарів на $31,3 млрд, а експортувала на $16,9 млрд. Сукупний обсяг торгівлі за цей період становив $48,2 млрд.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Зазначається, що оподаткований імпорт склав $23,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-травні 2025 року склало 0,51 дол/кг.

Основні країни-імпортери:

Китай – $6,5 млрд,

– $6,5 млрд, Польща – $2,9 млрд,

– $2,9 млрд, Німеччина – $2,6 млрд.

Найбільші категорії імпортованих товарів:

Машини, устаткування та транспорт – $11,9 млрд . При їх митному оформленні до бюджету надійшло 75,6 млрд грн , що становить 29% від усіх митних надходжень.

– . При їх митному оформленні до бюджету надійшло , що становить від усіх митних надходжень. Продукція хімічної промисловості – $5,2 млрд . Сплачені митні платежі склали 41,0 млрд грн ( 15% надходжень).

– . Сплачені митні платежі склали ( надходжень). Паливно-енергетичні товари – $4 млрд. Внески до бюджету від їх розмитнення сягнули 72,6 млрд грн (27% надходжень).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $9,7 млрд

— $9,7 млрд метали та вироби з них — $1,9 млрд

— $1,9 млрд машини, устаткування та транспорт — $1,5 млрд

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $2 млрд,

— на $2 млрд, Туреччини — на $1,4 млрд,

— на $1,4 млрд, Італії — на $1 млрд.

За 5 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 121,6 млн грн.

Нагадаємо, у квітні 2025 року до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів. 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості платників, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.