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Товарообіг України в першому кварталі 2025 року склав $28,4 млрд
У першому кварталі 2025 року Україна імпортувала товарів на 18,5 мільярдів доларів, а експорт склав 9,9 мільярдів доларів. Загальний обсяг торгівлі товарами у січні-березні сягнув 28,4 мільярдів доларів.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Як зазначається, оподаткований імпорт склав $13,9 млрд, що становить 75% загальних обсягів імпортованих товарів. При цьому податкове навантаження на кожен кілограм такого імпорту склало 0,50 долара.
Основні країни-постачальники товарів до України:
- Китай ($3,9 млрд);
- Польща ($1,7 млрд);
- Німеччина ($1,5 млрд).
Основні країни-імпортери українських товарів:
- Польща ($1,1 млрд);
- Італія ($680 млн);
- Іспанія ($650 млн).
У січні-березні 2025 року 68% від усього імпорту в Україну становили наступні категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $6,8 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 42,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів);
- продукція хімічної промисловості — $3,2 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,5 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів);
- паливно-енергетичні — $2,5 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 43,6 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів).
Які товари увійшли до найбільш експортованих з України:
- продовольчі товари — $5,8 млрд;
- метали та вироби з них — $1,1 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $882 млн.
У митній службі додали, що за три місяці 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 81,2 млн грн.
Нагадаємо, у січні-березні 2025 року митні органи зафіксували 2 455 порушень митних правил на загальну суму 1,4 млрд грн.