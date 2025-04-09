Товарообіг України в першому кварталі 2025 року склав $28,4 млрд

У першому кварталі 2025 року Україна імпортувала товарів на 18,5 мільярдів доларів, а експорт склав 9,9 мільярдів доларів. Загальний обсяг торгівлі товарами у січні-березні сягнув 28,4 мільярдів доларів.

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Про це повідомили у Державній митній службі.

Як зазначається, оподаткований імпорт склав $13,9 млрд, що становить 75% загальних обсягів імпортованих товарів. При цьому податкове навантаження на кожен кілограм такого імпорту склало 0,50 долара.

Основні країни-постачальники товарів до України:

Китай ($3,9 млрд);

Польща ($1,7 млрд);

Німеччина ($1,5 млрд).

Основні країни-імпортери українських товарів:

Польща ($1,1 млрд);

Італія ($680 млн);

Іспанія ($650 млн).

У січні-березні 2025 року 68% від усього імпорту в Україну становили наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $6,8 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 42,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів);

— $6,8 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 42,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів); продукція хімічної промисловості — $3,2 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,5 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів);

— $3,2 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,5 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів); паливно-енергетичні — $2,5 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 43,6 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів).

Які товари увійшли до найбільш експортованих з України:

продовольчі товари — $5,8 млрд;

— $5,8 млрд; метали та вироби з них — $1,1 млрд;

— $1,1 млрд; машини, устаткування та транспорт — $882 млн.

У митній службі додали, що за три місяці 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 81,2 млн грн.

Нагадаємо, у січні-березні 2025 року митні органи зафіксували 2 455 порушень митних правил на загальну суму 1,4 млрд грн.