Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,42

--0,06

EUR

44,83

+0,08

Готівковий курс:

USD

41,40

41,30

EUR

45,12

44,90

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні поновили контроль за імпортованими харчовими продуктами та кормами

лабораторне дослідження
В Україні поновили контроль за імпортом продуктів та кормів. / Мінагрополітики

В Україні поновлюється повноцінний державний контроль за імпортованими харчовими продуктами, кормами та побічними продуктами тваринного походження. Уряд прийняв постанову № 345 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 537", виключивши пункт 1. 

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пункт 1 постанови регулював на період воєнного стану заходи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин з урахуванням певних особливостей.

Наразі прийняття постанови сприятиме:

  • зниженню ризиків для здоров’я людей; 
  • посиленню контролю за якістю імпортованої продукції; 
  • справедливим умовам для бізнесу; 
  • захисту споживачів;
  • зменшенню ризиків ввезення небезпечної продукції.

"Це ще один крок до гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами та посилення продовольчої безпеки України", — зазначив міністр Мінагрополітики Віталій Коваль.

Нагадаємо, Кабмін на черговому засіданні прийняв постанову № 331 "Про внесення змін до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів". До списку потрапили горіхи, мед, пшениця, кукурудза, соя, які йдуть на експорт.