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В Україні поновили контроль за імпортованими харчовими продуктами та кормами
В Україні поновлюється повноцінний державний контроль за імпортованими харчовими продуктами, кормами та побічними продуктами тваринного походження. Уряд прийняв постанову № 345 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 537", виключивши пункт 1.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Пункт 1 постанови регулював на період воєнного стану заходи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин з урахуванням певних особливостей.
Наразі прийняття постанови сприятиме:
- зниженню ризиків для здоров’я людей;
- посиленню контролю за якістю імпортованої продукції;
- справедливим умовам для бізнесу;
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захисту споживачів;
- зменшенню ризиків ввезення небезпечної продукції.
"Це ще один крок до гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами та посилення продовольчої безпеки України", — зазначив міністр Мінагрополітики Віталій Коваль.
Нагадаємо, Кабмін на черговому засіданні прийняв постанову № 331 "Про внесення змін до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів". До списку потрапили горіхи, мед, пшениця, кукурудза, соя, які йдуть на експорт.