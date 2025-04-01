В Україні поновили контроль за імпортованими харчовими продуктами та кормами

В Україні поновлюється повноцінний державний контроль за імпортованими харчовими продуктами, кормами та побічними продуктами тваринного походження. Уряд прийняв постанову № 345 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 537", виключивши пункт 1.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пункт 1 постанови регулював на період воєнного стану заходи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин з урахуванням певних особливостей.

Наразі прийняття постанови сприятиме:

з ниженню ризиків для здоров’я людей;

ниженню ризиків для здоров’я людей; п осиленню контролю за якістю імпортованої продукції;

осиленню контролю за якістю імпортованої продукції; с праведливим умовам для бізнесу;

праведливим умовам для бізнесу; з ахисту споживачів;



ахисту споживачів; зменшенню ризиків ввезення небезпечної продукції.

"Це ще один крок до гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами та посилення продовольчої безпеки України", — зазначив міністр Мінагрополітики Віталій Коваль.

Нагадаємо, Кабмін на черговому засіданні прийняв постанову № 331 "Про внесення змін до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів". До списку потрапили горіхи, мед, пшениця, кукурудза, соя, які йдуть на експорт.