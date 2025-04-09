Импорт почти вдвое превышает экспорт. Товарооборот Украины в первом квартале 2025 года составил $28,4 млрд

В первом квартале 2025 года Украина импортировала товаров на 18,5 миллиарда долларов, а экспорт составил 9,9 миллиарда долларов. Общий объем торговли товарами в январе-марте составил 28,4 миллиарда долларов.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Как отмечается, облагаемый налогом импорт составил $13,9 млрд, что составляет 75% общих объемов импортируемых товаров. При этом налоговая нагрузка на каждый килограмм такого импорта составила 0,50 доллара.

Основные страны-поставщики товаров в Украину:

Китай ($3,9 млрд);

Польша ($1,7 млрд);

Германия ($1,5 млрд).

Основные страны-импортеры украинских товаров:

Польша ($1,1 млрд);

Италия ($680 млн);

Испания ($650 млн).

В январе-марте 2025 года 68% всего импорта в Украину составляли следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $6,8 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 42,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей);

— $6,8 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 42,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей); продукция химической промышленности — $3,2 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 25,5 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей);

— $3,2 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 25,5 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей); топливно-энергетические — $2,5 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 43,6 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей).

Какие товары вошли в наиболее экспортируемые из Украины:

продовольственные товары — $5,8 млрд;

— $5,8 млрд; металлы и изделия из них — $1,1 млрд;

— $1,1 млрд; машины, оборудование и транспорт — $882 млн.

В таможенной службе добавили, что за три месяца 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 81,2 млн. грн.

Напомним, в январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн.