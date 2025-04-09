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Импорт почти вдвое превышает экспорт. Товарооборот Украины в первом квартале 2025 года составил $28,4 млрд
В первом квартале 2025 года Украина импортировала товаров на 18,5 миллиарда долларов, а экспорт составил 9,9 миллиарда долларов. Общий объем торговли товарами в январе-марте составил 28,4 миллиарда долларов.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Как отмечается, облагаемый налогом импорт составил $13,9 млрд, что составляет 75% общих объемов импортируемых товаров. При этом налоговая нагрузка на каждый килограмм такого импорта составила 0,50 доллара.
Основные страны-поставщики товаров в Украину:
- Китай ($3,9 млрд);
- Польша ($1,7 млрд);
- Германия ($1,5 млрд).
Основные страны-импортеры украинских товаров:
- Польша ($1,1 млрд);
- Италия ($680 млн);
- Испания ($650 млн).
В январе-марте 2025 года 68% всего импорта в Украину составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $6,8 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 42,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей);
- продукция химической промышленности — $3,2 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 25,5 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей);
- топливно-энергетические — $2,5 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 43,6 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей).
Какие товары вошли в наиболее экспортируемые из Украины:
- продовольственные товары — $5,8 млрд;
- металлы и изделия из них — $1,1 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $882 млн.
В таможенной службе добавили, что за три месяца 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 81,2 млн. грн.
Напомним, в январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн.