Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,17

+0,09

EUR

45,03

--0,03

Наличный курс:

USD

41,05

40,95

EUR

45,49

45,25

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Импорт почти вдвое превышает экспорт. Товарооборот Украины в первом квартале 2025 года составил $28,4 млрд

экспорт, импорт
Импорт составил $18,5 млрд, а экспорт – $9,9 млрд. / Depositphotos

В первом квартале 2025 года Украина импортировала товаров на 18,5 миллиарда долларов, а экспорт составил 9,9 миллиарда долларов. Общий объем торговли товарами в январе-марте составил 28,4 миллиарда долларов.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Как отмечается, облагаемый налогом импорт составил $13,9 млрд, что составляет 75% общих объемов импортируемых товаров. При этом налоговая нагрузка на каждый килограмм такого импорта составила 0,50 доллара.

Основные страны-поставщики товаров в Украину:

  • Китай ($3,9 млрд);
  • Польша ($1,7 млрд);
  • Германия ($1,5 млрд).

Основные страны-импортеры украинских товаров:

  • Польша ($1,1 млрд);
  • Италия ($680 млн);
  • Испания ($650 млн).
Фото 2 — Импорт почти вдвое превышает экспорт. Товарооборот Украины в первом квартале 2025 года составил $28,4 млрд

В январе-марте 2025 года 68% всего импорта в Украину составляли следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $6,8 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 42,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей);  
  • продукция химической промышленности — $3,2 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 25,5 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей);  
  • топливно-энергетические — $2,5 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 43,6 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей).

Какие товары вошли в наиболее экспортируемые из Украины:

  • продовольственные товары — $5,8 млрд;
  • металлы и изделия из них — $1,1 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $882 млн.

В таможенной службе добавили, что за три месяца 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 81,2 млн. грн.

Напомним, в январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб