Продажі нових бензинових авто в Україні знизились на 14%: статистика за пів року

За перше півріччя 2025 року український автопарк поповнили 12,2 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Автопрому.

Як змінюється попит на бензинові авто

Також знизилася частка бензинових авто у загальних продажах нових легкових автомобілів: якщо у першому півріччі 2024 року вона становила 43%, то зараз — 37%.

Лідером ринку нових бензинових автомобілів став кросовер Hyundai Tucson.

До топ-5 найпопулярніших моделей з бензиновими двигунами увійшли:

Hyundai Tucson — 894 одиниці. Mazda CX-5 — 731 одиниця. Skoda Octavia — 691 одиниця. Renault Duster — 680 одиниць. Suzuki SX4 — 562 одиниці.

Попит на імпортовані вживані автомобілі з бензиновими двигунами знизився на 3% і склав 53,1 тисячі одиниць. Вони становили 47% первинних продажів вживаних легковиків, тоді як у першому півріччі 2024 року ця частка була 48%.

До топ-5 найпопулярніших імпортованих вживаних бензинових авто увійшли:

Volkswagen Golf — 3741 одиниця. Audi Q5 — 2670 одиниць. Volkswagen Tiguan — 2561 одиниця. Nissan Rogue — 2379 одиниць. Skoda Octavia — 1877 одиниць.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,6 тисячі дизельних легкових автомобілів — це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дизельні моделі втрачають частку ринку серед як нових, так і вживаних авто.