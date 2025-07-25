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Продажі нових бензинових авто в Україні знизились на 14%: статистика за пів року

авто
Ринок бензинових авто просів / Depositphotos

За перше півріччя 2025 року український автопарк поповнили 12,2 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Автопрому.

Як змінюється попит на бензинові авто 

Також знизилася частка бензинових авто у загальних продажах нових легкових автомобілів: якщо у першому півріччі 2024 року вона становила 43%, то зараз — 37%.

Лідером ринку нових бензинових автомобілів став кросовер Hyundai Tucson.

До топ-5 найпопулярніших моделей з бензиновими двигунами увійшли:

  1. Hyundai Tucson — 894 одиниці.
  2. Mazda CX-5 — 731 одиниця.
  3. Skoda Octavia — 691 одиниця.
  4. Renault Duster — 680 одиниць.
  5. Suzuki SX4 — 562 одиниці.

Попит на імпортовані вживані автомобілі з бензиновими двигунами знизився на 3% і склав 53,1 тисячі одиниць. Вони становили 47% первинних продажів вживаних легковиків, тоді як у першому півріччі 2024 року ця частка була 48%.

До топ-5 найпопулярніших імпортованих вживаних бензинових авто увійшли:

  1. Volkswagen Golf — 3741 одиниця.
  2. Audi Q5 — 2670 одиниць.
  3. Volkswagen Tiguan — 2561 одиниця.
  4. Nissan Rogue — 2379 одиниць.
  5. Skoda Octavia — 1877 одиниць.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,6 тисячі дизельних легкових автомобілів — це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дизельні моделі втрачають частку ринку серед як нових, так і вживаних авто.

Автор:
Ольга Опенько