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Продажі нових бензинових авто в Україні знизились на 14%: статистика за пів року
За перше півріччя 2025 року український автопарк поповнили 12,2 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Автопрому.
Як змінюється попит на бензинові авто
Також знизилася частка бензинових авто у загальних продажах нових легкових автомобілів: якщо у першому півріччі 2024 року вона становила 43%, то зараз — 37%.
Лідером ринку нових бензинових автомобілів став кросовер Hyundai Tucson.
До топ-5 найпопулярніших моделей з бензиновими двигунами увійшли:
- Hyundai Tucson — 894 одиниці.
- Mazda CX-5 — 731 одиниця.
- Skoda Octavia — 691 одиниця.
- Renault Duster — 680 одиниць.
- Suzuki SX4 — 562 одиниці.
Попит на імпортовані вживані автомобілі з бензиновими двигунами знизився на 3% і склав 53,1 тисячі одиниць. Вони становили 47% первинних продажів вживаних легковиків, тоді як у першому півріччі 2024 року ця частка була 48%.
До топ-5 найпопулярніших імпортованих вживаних бензинових авто увійшли:
- Volkswagen Golf — 3741 одиниця.
- Audi Q5 — 2670 одиниць.
- Volkswagen Tiguan — 2561 одиниця.
- Nissan Rogue — 2379 одиниць.
- Skoda Octavia — 1877 одиниць.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,6 тисячі дизельних легкових автомобілів — це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дизельні моделі втрачають частку ринку серед як нових, так і вживаних авто.