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Названо найпопулярніші нові автомобілі Європи: які моделі потрапили в топ-10

Renault Clio
Автомобіль Renault Clio став найпопулярнішим в Європі. / Вікіпедія

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем - його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%. Торік лідерство належало Dacia Sandero.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рейтинг, складений Focus2move

Рейтинг найкращих авто на ринку Європи

У порівнянні з минулорічними показниками Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc та Volkswagen Golf втратили по одній позиції, зайнявши 2,3 і 4 місце відповідно. Volkswagen Tiguan піднявся на 9 позицій і посів 5 місце, за ним слідує Dacia Duster, який піднявся на 4 позиції і зайняв 6 місце, Citroen C3 опустився на 2 позиції і зайняв 7 місце і Opel Corsa зайняв 8-е місце. Toyota Yaris, що опустилася на 3 позиції, посіла 9 місце, а Peugeot 2008 піднялася на 7 позицій, замкнувши десятку лідерів.

Отже, топ-10 моделей виглядає наступним чином:

  1. Renault Clio (+7,7%); 
  2. Dacia Sandero (-8,4%); 
  3. Volkswagen T-Roc (+0,3%); 
  4. Volkswagen Golf (-16,7%); 
  5. Volkswagen Tiguan (+11,8%); 
  6. Dacia Duster (+7,1%); 
  7. Citroen C3 (-10,9%); 
  8. Opel Corsa (+7%); 
  9. Toyota Yaris (-12,9%); 
  10. Peugeot 2008 (+2,5%).

Нагадаємо, продажі нових автомобілів у Європі в травні впали на 27,9% порівняно з минулим роком, хоча продаж повністю електричних транспортних засобів у регіоні підскочив на 27,2%. Продажі популярних моделей Tesla на Європейському континенті падають п'ятий місяць поспіль.

Автор:
Тетяна Ковальчук