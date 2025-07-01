Названо найпопулярніші нові автомобілі Європи: які моделі потрапили в топ-10

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем - його продажі зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%. Торік лідерство належало Dacia Sandero.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рейтинг, складений Focus2move

Рейтинг найкращих авто на ринку Європи

У порівнянні з минулорічними показниками Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc та Volkswagen Golf втратили по одній позиції, зайнявши 2,3 і 4 місце відповідно. Volkswagen Tiguan піднявся на 9 позицій і посів 5 місце, за ним слідує Dacia Duster, який піднявся на 4 позиції і зайняв 6 місце, Citroen C3 опустився на 2 позиції і зайняв 7 місце і Opel Corsa зайняв 8-е місце. Toyota Yaris, що опустилася на 3 позиції, посіла 9 місце, а Peugeot 2008 піднялася на 7 позицій, замкнувши десятку лідерів.

Отже, топ-10 моделей виглядає наступним чином:

Renault Clio (+7,7%); Dacia Sandero (-8,4%); Volkswagen T-Roc (+0,3%); Volkswagen Golf (-16,7%); Volkswagen Tiguan (+11,8%); Dacia Duster (+7,1%); Citroen C3 (-10,9%); Opel Corsa (+7%); Toyota Yaris (-12,9%); Peugeot 2008 (+2,5%).

Нагадаємо, продажі нових автомобілів у Європі в травні впали на 27,9% порівняно з минулим роком, хоча продаж повністю електричних транспортних засобів у регіоні підскочив на 27,2%. Продажі популярних моделей Tesla на Європейському континенті падають п'ятий місяць поспіль.