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Названы самые новые автомобили Европы: какие модели попали в топ-10
По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем – его продажи выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%. В прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на рейтинг, составленный Focus2move.
Рейтинг лучших автомобилей на рынке Европы
По сравнению с прошлогодними показателями Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc и Volkswagen Golf потеряли по одной позиции, заняв 2,3 и 4 место соответственно. Volkswagen Tiguan поднялся на 9 позиций и занял 5 место, за ним следует Dacia Duster , поднявшийся на 4 позиции и занявший 6 место, Citroen C 3 опустился на 2 позиции и занял 7 место и Opel Corsa занял 8 место. Toyota Yaris, опустившаяся на 3 позиции, заняла 9 место, а Peugeot 2008 поднялась на 7 позиций, замкнув десятку лидеров.
Итак, топ-10 моделей выглядит следующим образом:
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-8,4%);
- Volkswagen T-Roc (+0,3%);
- Volkswagen Golf (-16,7%);
- Volkswagen Tiguan (+11,8%);
- Dacia Duster (+7,1%);
- Citroen C3 (-10,9%);
- Opel Corsa (+7%);
- Toyota Yaris (-12,9%);
- Peugeot 2008 (+2,5%).
Напомним, продажи новых автомобилей в Европе в мае упали на 27,9% по сравнению с прошлым годом, хотя продажа полностью электрических транспортных средств в регионе подскочила на 27,2%. Продажи популярных моделей Tesla на Европейском континенте падают на пятый месяц подряд.