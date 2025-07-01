Названы самые новые автомобили Европы: какие модели попали в топ-10

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем – его продажи выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%. В прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на рейтинг, составленный Focus2move.

Рейтинг лучших автомобилей на рынке Европы

По сравнению с прошлогодними показателями Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc и Volkswagen Golf потеряли по одной позиции, заняв 2,3 и 4 место соответственно. Volkswagen Tiguan поднялся на 9 позиций и занял 5 место, за ним следует Dacia Duster , поднявшийся на 4 позиции и занявший 6 место, Citroen C 3 опустился на 2 позиции и занял 7 место и Opel Corsa занял 8 место. Toyota Yaris, опустившаяся на 3 позиции, заняла 9 место, а Peugeot 2008 поднялась на 7 позиций, замкнув десятку лидеров.

Итак, топ-10 моделей выглядит следующим образом:

Renault Clio (+7,7%); Dacia Sandero (-8,4%); Volkswagen T-Roc (+0,3%); Volkswagen Golf (-16,7%); Volkswagen Tiguan (+11,8%); Dacia Duster (+7,1%); Citroen C3 (-10,9%); Opel Corsa (+7%); Toyota Yaris (-12,9%); Peugeot 2008 (+2,5%).

Напомним, продажи новых автомобилей в Европе в мае упали на 27,9% по сравнению с прошлым годом, хотя продажа полностью электрических транспортных средств в регионе подскочила на 27,2%. Продажи популярных моделей Tesla на Европейском континенте падают на пятый месяц подряд.