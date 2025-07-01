Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,14

EUR

48,99

+0,20

Наличный курс:

USD

41,65

41,56

EUR

49,31

49,12

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Названы самые новые автомобили Европы: какие модели попали в топ-10

Renault Clio
Автомобиль Renault Clio стал самым популярным в Европе. / Википедия

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем – его продажи выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%. В прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на рейтинг, составленный Focus2move.

Рейтинг лучших автомобилей на рынке Европы

По сравнению с прошлогодними показателями Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc и Volkswagen Golf потеряли по одной позиции, заняв 2,3 и 4 место соответственно. Volkswagen Tiguan поднялся на 9 позиций и занял 5 место, за ним следует Dacia Duster , поднявшийся на 4 позиции и занявший 6 место, Citroen C 3 опустился на 2 позиции и занял 7 место и Opel Corsa занял 8 место. Toyota Yaris, опустившаяся на 3 позиции, заняла 9 место, а Peugeot 2008 поднялась на 7 позиций, замкнув десятку лидеров.

Итак, топ-10 моделей выглядит следующим образом:

  1. Renault Clio (+7,7%);
  2. Dacia Sandero (-8,4%);
  3. Volkswagen T-Roc (+0,3%);
  4. Volkswagen Golf (-16,7%);
  5. Volkswagen Tiguan (+11,8%);
  6. Dacia Duster (+7,1%);
  7. Citroen C3 (-10,9%);
  8. Opel Corsa (+7%);
  9. Toyota Yaris (-12,9%);
  10. Peugeot 2008 (+2,5%).

Напомним, продажи новых автомобилей в Европе в мае упали на 27,9% по сравнению с прошлым годом, хотя продажа полностью электрических транспортных средств в регионе подскочила на 27,2%. Продажи популярных моделей Tesla на Европейском континенте падают на пятый месяц подряд.

Автор:
Татьяна Ковальчук