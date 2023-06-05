Представитель Ватикана приедет в Киев с мирной миссией

5 июня, в рамках мирной миссии, с визитом в Украину прибудет посланник от Папы Римского итальянский кардинал Маттео Мария Зуппи.

Об этом говорится в заявлении Ватикана.

Согласно сообщению, главной целью миссии станет сотрудничество с украинскими властями и рассмотрение возможных путей достижения справедливого мира, а также "поддержка жестов гуманности для ослабления напряжения".

Зуппи будет находиться в Киеве до 6 июня.

Ранее сам Папа Римский говорил о миссии мира для измученной восточноевропейской страны. В это время государственный секретарь ватикана кардинал Пьетро Паролин, объяснил, что речь идет не только о посреднической цели миссии.

"Собеседниками пока будут Москва и Киев, потом посмотрим. Мы не хотим никого исключать", - сказал Паролин.

В Ватикане постараются "попробовать все", что сможет вести на пути мира.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться покончить с войной между РФ и Украиной.

Понтифик рассказал, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем РПЦ в Будапеште.

CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису президента, писало, что у Украины нет информации ни о какой миротворческой миссии с участием Ватикана.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом.