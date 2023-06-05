Представник Ватикану приїде до Києва з мирною місією

5 червня, в рамках мирної місії, з візитом в Україну прибуде посланець від Папи Римського, італійський кардинал Маттео Марія Зуппі.

Про це йдеться у заяві Ватикану.

Згідно з повідомленням, головною метою місії стане співпраця з української владою і розгляд можливих шляхів досягнення справедливого миру, а також "підтримка жестів гуманності для послаблення напруги".

Зуппі перебуватиме у Києві до 6 червня.

Раніше сам Папа Римський говорив про місію миру для змученої східноєвропейської країни. Саме тоді державний секретар Ватикану, кардинал П’єтро Паролін, пояснив, що мова йде не лише про посередницьку мету місії.

У Ватикані намагатимуться "спробувати все", що зможе вести на шляхи миру.

"Співрозмовниками поки що будуть Москва і Київ, потім подивимося. Ми не хочемо нікого виключати", - сказав Паролін.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною.

Понтифік розповів, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і з митрополитом Іларіоном, представником РПЦ у Будапешті.

CNN із посиланням на українського чиновника, близького до Офісу президента, писало, що Україна не має інформації про жодну миротворчу місію за участі Ватикану.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Ватикан може обговорювати війну в Україні, але підсумкові ініціативи мають бути узгоджені з Києвом.