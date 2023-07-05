В Ватикане работают над "механизмом" возвращения украинских детей из РФ

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским для проведения "переговоров о мире" с Украиной и Россией, работает над "механизмом" возвращения депортированных в РФ украинских детей.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы увидим, как мы можем запустить механизм для возвращения детей и помочь на гуманитарном фронте", – сказал Дзуппи.

Он добавил, что лично обсуждал этот вопрос с Папой Римским Франциском.

Итальянский кардинал на прошлой неделе посетил Москву, а раньше находился в украинской столице.

Ватикан описал его миссию как "направленную на поиск гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру".

Дзуппи уточнил, что не работает над "мирным планом" или "посредничеством" между Киевом и Москвой, сказав, что он сосредотачивается только на "гуманитарных аспектах".

Напомним, по официальным данным, на территории РФ находится более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.

Только в июне российские оккупанты незаконно вывезли из Старобельского района Луганской области 150 детей на "оздоровление" в базы отдыха в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской республики РФ.