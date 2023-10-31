Ватикан высказал свою позицию по отношению к украинской "формуле мира"

Государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в обращении к участникам третьей встречи по украинской "формуле мира" на Мальте отметил поддержку Ватикана всех мер для справедливого и стабильного мира в Украине.

Об этом пишет Vatican News.

Комментируя предыдущие встречи относительно "формулы мира" президента Владимира Зеленского в Копенгагене и Джидде, Паролин отметил, что это "похвальные усилия, которые заслуживают поддержки" не только потому, что направлены на поиск конкретных ответов по устранению вреда, причиненного войной, но и потому, что "поощряют не рассматривать вооруженное противостояние как неизбежный инструмент для разрешения конфликтов".

"Ведь это именно та основополагающая истина, которую Святой Престол неоднократно провозглашал перед лицом войн, раздиравших мир в новейшие периоды истории. К миру с беспрецедентной настойчивостью призвал Папа Франциск, как в своих бесчисленных выступлениях, так и через действия в поддержку Украины", - подчеркнул Паролин.

По его словам, Ватикан "не смирится с трагедией, разворачивающейся на глазах всего мира".

"Поиск решения – это ответственность не только Украины, но и общая", – отметил представитель Ватикана.

Он заверил в поддержке Святым Престолом "формулы мира" "в решении гуманитарных вопросов", таких как продовольственная безопасность и сохранение окружающей среды.

Кроме того, по словам Паролини, Ватикан готов и дальше содействовать возвращению пленных и детей в Украину.

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским для проведения "переговоров о мире" с Украиной и Россией, работает над "механизмом" возвращения депортированных в РФ украинских детей.

Напомним, на Мальте 28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации украинской "формулы мира".