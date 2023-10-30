Китай будет способствовать переговорам о мире между РФ и Украиной "по-своему"

Хотя Китай не принимал участия в третьем мирном саммите по Украине на Мальте, в МИД Китая заявили, что Пекин будет способствовать переговорам между Россией и Украиной о мире "по-своему", назвав войну "украинским кризисом".

Такое заявление сделал спикер МИД КНР Ван Вэньбин, передает Укринформ .

"Позиция Китая относительно кризиса в Украине последовательная и четкая. Мы всегда играем конструктивную роль для прекращения огня и политического урегулирования кризиса", – отметил дипломат, отвечая на вопрос, связано ли отсутствие китайского представителя на встрече на Мальте с нежеланием Пекина в дальнейшем участвовать. в поиске решений для прекращения войны в Украине.

Представитель дипведомства не объяснил причин отсутствия представителя Китая на Мальте, хотя на предыдущем саммите в Саудовской Аравии Китай представлял спецпредставитель правительства Ли Хуэй.

"Китай будет продолжать по-своему способствовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием кризиса", – добавил Ван Вэньбин.

Саммит на Мальте

На Мальте 28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике относительно имплементации украинской формулы мира.

А в августе встреча на уровне советников состоялась в Саудовской Аравии. Туда Китай отправлял своего делегата.

Ранее о том, что Китай не будет участвовать во встрече советников по национальной безопасности на Мальте, сообщало издание Bloomberg.

"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося заручиться международной поддержкой своего плана достижения длительного и справедливого мира", – писало издание.