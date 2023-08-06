На саміті в Джидді погодили принципи встановлення миру в Україні

Всі учасники саміту, який відбувся у Саудівській Аравії, одностайно переконані, що досягнення миру в Україні можливе лише в разі поваги до її територіальної цілісності. Тому вони згодились створити групи для обговорення "формули миру Зеленського".

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera

Зустріч у Джидді стала важливим кроком на шляху до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава-учасниця консультацій тепер має унікальну можливість проявити своє лідерство в глобальних зусиллях з метою досягнення миру.

Більшість держав-учасниць уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів "Формули" і готова активно сприяти її втіленню. Сторони погодилися на продовження роботи на різних представницьких рівнях для встановлення справедливого та всеосяжного миру, що є дуже обнадійливим знаком для подальшого прогресу у мирному врегулюванні конфлікту.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію розповів, що під час наших консультацій з іншими країнами, українська сторона змогла домовитися про ключові принципи, на яких будується створення справедливого та стійкого миру. В ОП відзначають, що дані зустрічі відзначалися високою продуктивністю і чесними та відкритими розмовами. Кожна країна мала можливість висловити свою позицію та бачення, що сприяло глибшому зрозумінню поглядів один одного.

"Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована "формула миру" президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", – сказав він.

Єрмак зазначив, що більшість держав-учасниць визначилися, як саме зроблять свій внесок.

За інформацією видання, оскільки Росію на саміт до Джидди не запросили, вона сподівається обговорити результати консультацій щодо України з її партнерами по БРІКС, які брали участь у зустрічі.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, партнери БРІКС, які взяли участь у саміті, обов’язково обміняються думками та інформацією з РФ та іншими учасниками БРІКС.

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