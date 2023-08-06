На саммите в Джидде согласовали принципы установления мира в Украине

Все участники саммита, состоявшегося в Саудовской Аравии, единодушно убеждены, что достижение мира в Украине возможно только в случае уважения ее территориальной целостности. Поэтому они согласились создать группы для обсуждения "формулы мира Зеленского".

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Встреча в Джидде стала важным шагом на пути к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство-участник консультаций теперь имеет уникальную возможность проявить свое лидерство в глобальных усилиях с целью достижения мира.

Большинство государств-участников уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов "Формулы" и готово активно содействовать ее воплощению. Стороны согласились на продолжение работы на разных представительских уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира, что является очень обнадеживающим знаком для дальнейшего прогресса в мирном урегулировании конфликта.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию, рассказал, что во время наших консультаций с другими странами, украинская сторона смогла договориться о ключевых принципах, на которых строится создание справедливого и устойчивого мира. В ОП отмечают, что данные встречи отличались высокой производительностью и честными и открытыми разговорами. Каждая страна имела возможность выразить свою позицию и видение, что способствовало более глубокому пониманию взглядов друг друга.

"Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и незыблемости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена "формула мира" президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали", – сказал он.

Ермак отметил, что большинство государств-участников определились, как именно внесут свой вклад.

По информации издания Corriere della Sera, поскольку Россию на саммит в Джидду не пригласили, она надеется обсудить участвовавшие во встрече результаты консультаций по Украине с ее партнерами по БРИКС.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, принявшие участие в саммите партнеры БРИКС обязательно обменяются мнениями и информацией с РФ и другими участниками БРИКС.

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