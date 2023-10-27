Китай пропустить зустріч щодо української формули миру на Мальті, – Bloomberg

Китай не братиме участі в зустрічі радників з питань національної безпеки на Мальті, де чиновники з понад 55 країн обговорюватимуть українську формулу миру.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначили співрозмовники агентства, до списку учасників входять країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина. Деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, долучаться до зустрічі в онлайн-форматі.

"Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру", – пише Bloomberg.

Журналісти вказують, що для України залучення Пекіну до мирного саміту є критично важливим, оскільки КНР є однією з небагатьох країн, які мають певний вплив на президента РФ Володимира Путіна.

Формула миру: що передбачається

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Тоді президент наголошував, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Саміт формули миру: анонси від влади

Навесні поточного року Зеленський запропонував провести в липні саміт щодо формули миру, "привʼязавши" захід до 500-го дня повномасштабної війни.

Наприкінці червня проведення саміту обговорювалося в Копенгагені на зустрічі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з політичними й безпековими радниками з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

А в серпні зустріч на рівні радників відбулася в Саудівській Аравії. Туди Китай відправляв свого делегата.

Невдовзі після зустрічі чиновників у Копенгагені Зеленський заявив, що дата та місце проведення саміту формули миру можуть бути визначені протягом одного-двох місяців.

Пізніше президент заявляв про наміри провести Глобальний саміт миру восени 2023 року.