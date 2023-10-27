Китай пропустит встречу касательно украинской формулы мира на Мальте, – Bloomberg

Китай не будет принимать участие во встрече советников по национальной безопасности на Мальте, где чиновники из более чем 55 стран будут обсуждать украинскую формулу мира.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники агентства, в список участников входят страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, присоединятся к встрече в онлайн-формате.

"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося заручиться международной поддержкой своего плана достижения длительного и справедливого мира", – пишет Bloomberg.

Журналисты указывают, что для Украины привлечение Пекина к мирному саммиту является критически важным, поскольку КНР является одной из немногих стран, имеющих определенное влияние на президента РФ Владимира Путина.

Формула мира: что предполагается

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Саммит формулы мира: анонсы от власти

Весной текущего года Зеленский предложил провести в июле саммит по формуле мира, "привязав" мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны.

В конце июня проведение саммита обсуждалось в Копенгагене на встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с политическими советниками и советниками по безопасности из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции и Японии.

А в августе встреча на уровне советников прошла в Саудовской Аравии. Туда Китай отправлял своего делегата.

Вскоре после встречи чиновников в Копенгагене Зеленский заявил, что дата и место проведения саммита формулы мира могут быть определены в течение одного-двух месяцев.

Позже президент заявлял о намерениях провести Глобальный саммит мира осенью 2023 года.