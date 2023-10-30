Китай сприятиме переговорам про мир між РФ та Україною "по-своєму"

Хоча Китай не приймав участі в третьому мирному саміті щодо України на Мальті, у МЗС Китаю заявили, що Пекін сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру "по-своєму", назвавши війну "українською кризою".

Таку заяву зробив речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає Укрінформ.

"Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна й чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи", –зазначив дипломат, відповідаючи на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі на Мальті з небажанням Пекіна надалі брати участь у пошуку рішень задля припинення війни в Україні.

Речник дипвідомства не пояснив причин відсутності представника Китаю на Мальті, хоча на попередньому саміті в Саудівській Аравії Китай представляв спецпредставник уряду Лі Хуей.

"Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним урегулюванням кризи", – додав Ван Веньбін.

Саміт на Мальті

На Мальті 28 жовтня відбулася відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації української формули миру.

А в серпні зустріч на рівні радників відбулася в Саудівській Аравії. Туди Китай відправляв свого делегата.

Раніше про те, що Китай не братиме участі в зустрічі радників з питань національної безпеки на Мальті, повідомляло видання Bloomberg.

"Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру", – писало видання.