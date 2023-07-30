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В ОП анонсировали саммит по "формуле мира" в Саудовской Аравии и переговоры с США о гарантиях безопасности
В Офисе президента анонсировали встречу советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира, которая состоится в Саудовской Аравии.
Об этом сообщил руководитель офиса Андрей Ермак в выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей, прошедшем в воскресенье в Ивано-Франковске, передает президентская прессслужба.
"Украинская "формула мира" содержит десять основополагающих пунктов, внедрение которых позволит не только обеспечить мир для Украины, но и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", – отметил Андрей Ермак.
По его словам, каждый пункт этой инициативы сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями более 50 стран мира почти на еженедельной основе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", – подчеркнул Ермак.
Как указал руководитель ОП, для реализации "формулы мира" украинская сторона использует трехфазную структуру. Первая фаза – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов, а вторая – встречи советников по нацбезопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.
"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени. Ее будет принимать саудовский город. Мы благодарим оба королевства за лидерство и решительную поддержку украинских инициатив", – сказал он.
Ермак подчеркнул, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, уважающих международное право и Устав ООН, и "свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга".
Третьим этапом согласования "формулы мира", по словам руководителя ОП, должен стать учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться уже до конца года.
Когда начнутся переговоры о гарантиях безопасности от США
Руководитель ОП также сообщил, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления в Украину членства в НАТО.
Ермак подчеркнул, что членство Украины в НАТО является самой надежной гарантией безопасности, однако пока в Украине идет война и она не может присоединиться к Альянсу, она должна заручиться надежными гарантиями на переходный период.
По словам чиновника, к декларации стран "Большой семерки", принятой во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе, уже присоединилось "более десяти" других стран, и "почти еженедельно" присоединяются новые. С поддержавшими декларацию Украина заключит систему двусторонних договоров, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.
"Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе. Безопасные гарантии для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки", – отметил он.
В то же время, по словам Ермака, мировая поддержка Украины будет сохраняться лишь до тех пор, "пока мы сами меняемся и двигаемся вперед", а коррупцию и плохие управленческие решения "не примут ни наше общество, ни международные партнеры". Как выразился руководитель ОП, непрозрачные тендеры или вымогательство взяток за разрешения "отпугивают инвесторов не меньше российских ракет".