В ОП анонсировали саммит по "формуле мира" в Саудовской Аравии и переговоры с США о гарантиях безопасности

В Офисе президента анонсировали встречу советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира, которая состоится в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил руководитель офиса Андрей Ермак в выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей, прошедшем в воскресенье в Ивано-Франковске, передает президентская прессслужба.

"Украинская "формула мира" содержит десять основополагающих пунктов, внедрение которых позволит не только обеспечить мир для Украины, но и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", – отметил Андрей Ермак.

По его словам, каждый пункт этой инициативы сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями более 50 стран мира почти на еженедельной основе.

"Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", – подчеркнул Ермак.

Как указал руководитель ОП, для реализации "формулы мира" украинская сторона использует трехфазную структуру. Первая фаза – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов, а вторая – встречи советников по нацбезопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени. Ее будет принимать саудовский город. Мы благодарим оба королевства за лидерство и решительную поддержку украинских инициатив", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, уважающих международное право и Устав ООН, и "свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга".

Третьим этапом согласования "формулы мира", по словам руководителя ОП, должен стать учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться уже до конца года.

Когда начнутся переговоры о гарантиях безопасности от США

Руководитель ОП также сообщил, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления в Украину членства в НАТО.

Ермак подчеркнул, что членство Украины в НАТО является самой надежной гарантией безопасности, однако пока в Украине идет война и она не может присоединиться к Альянсу, она должна заручиться надежными гарантиями на переходный период.

По словам чиновника, к декларации стран "Большой семерки", принятой во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе, уже присоединилось "более десяти" других стран, и "почти еженедельно" присоединяются новые. С поддержавшими декларацию Украина заключит систему двусторонних договоров, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.

"Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе. Безопасные гарантии для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки", – отметил он.

В то же время, по словам Ермака, мировая поддержка Украины будет сохраняться лишь до тех пор, "пока мы сами меняемся и двигаемся вперед", а коррупцию и плохие управленческие решения "не примут ни наше общество, ни международные партнеры". Как выразился руководитель ОП, непрозрачные тендеры или вымогательство взяток за разрешения "отпугивают инвесторов не меньше российских ракет".