Говорили про мирний план. Україна провела таємну зустріч зі США та іншими партнерами, – Bloomberg

У Саудівській Аравії ще 16 грудня відбулася таємна зустріч радників із національної безпеки, під час якої обговорювалася формула миру в Україні та принципи взаємодії з РФ у майбутньому. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з засіданням.

Зазначається, що секретність частково була спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше – менший формат сприяв більш вільному та відвертому обговоренню.

За словами співрозмовників агентства, на зустрічі в Ер-Ріяді були, зокрема, високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Однак деякі інші великі країни Глобального Півдня, які були на попередніх зустрічах, такі як Китай, Бразилія та Об’єднані Арабські Емірати, не надіслали своїх представників.

Під час засідання не було досягнуто значного прогресу: Україна та її партнери з G7 продовжували протистояти закликам країн Глобального Півдня співпрацювати безпосередньо з Росією. Київ і союзники підтвердили свою думку про те, що для справедливого миру необхідно поважати територіальну цілісність і суверенітет України. Вони стверджували, що цілі президента РФ Володимира Путіна не змінилися, і він не демонструє бажання вести переговори по суті.

Нову зустріч запланували провести наступного тижня перед Всесвітнім економічним форумом у швейцарському Давосі. На неї запросили понад 100 країн.

Україна хоче провести саміт щодо формули миру на рівні лідерів країн на початку цього року. Захід хочуть використати як трамплін для створення плану, який стане основою для майбутніх перемовин із Москвою. Але деякі країни вважають проведення такого саміту в найближчі місяці передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити до процесу Росію.

Формула миру: що передбачається

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

відшкодування збитків;

негайний захист природи;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Тоді президент наголошував, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Глобальний саміт миру: анонси від влади

Навесні 2023-го Зеленський запропонував провести саміт щодо формули миру в липні, "привʼязавши" захід до 500-го дня повномасштабної війни. Однак проведення глобального саміту анонсували потім неодноразово.

В липні керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що установчий захід на рівні лідерів держав міг би відбутися до кінця року.

А на початку серпня Зеленський повідомляв, що Україна має намір провести Глобальний саміт миру восени 2023-го.

І вже в листопаді заступник очільника ОП Ігор Жовква зазначив, що захід може відбутися в лютому 2024 року.