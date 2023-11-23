Украину могут принудить к мирным переговорам с РФ - Вloomberg

Украину могут подталкивать и невольно принудить к мирным переговорам с Россией, поскольку союзники, особенно США, значительно уменьшили поставки оружия и боеприпасов, необходимых для победы в войне.

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Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса.

По его словам, отсутствие у Киева ракетных систем и боеприпасов, а также слишком медленные процессы принятия решений в Европейском Союзе и Конгрессе США рискуют поставить Украину в положение, в котором у нее нет другого выбора, кроме как согласиться на мирные переговоры.

"Это не был бы выбор Украины. Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не решила бы идти на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой", - сказал Ландсбергис в телеинтервью общественном вещателе LRT.

Издание пишет, что когда-то широкая поддержка Украины демонстрирует признаки разрушения, поскольку контрнаступление Киева зашло в тупик. Обязательства администрации США по поставкам оружия были подвергнуты сомнению сопротивлением республиканцев, поскольку стремление ЕС послать миллион артиллерийских снарядов к марту, скорее всего, терпит крах.

"Это выглядит комично, но мы видим, что Северная Корея помогает России больше, чем Европейский Союз Украины", - сказал Ландсбергис, имея в виду поставки из Пхеньяна за последние недели.

Добавим, что Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которых хватит на несколько месяцев активного ведения огня и которые президент Владимир Путин использует во время бомбардировки Украины.

Украина не раз заявляла, что не планирует вести переговоры с Россией. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас он сосредоточен на получении помощи от Запада, а не на переговорах, но в то же время признал, что без поддержки партнеров Украина будет двигаться назад.

Зеленский также заявил, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна только после вывода всех российских войск с территории Украины в международно признанных границах 1991 года.