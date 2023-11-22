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Зеленский готов обсудить мирный план Трампа, но не отдаст РФ Донбасс и Крым

Зеленский готов обсудить мирный план Трампа, но не отдаст РФ Донбасс и Крым
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность выслушать "мирный план" бывшего лидера США Дональда Трампа по поводу войны, однако Украина не будет отдавать РФ свои территории.

Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

Гарант заявил, что готов встретиться с бывшим президентом США и ознакомить его с украинской формулой мира.

"Я готов выслушать Трампа. Если у него очень конкретный "мирный план", он может поделиться им со мной", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина не согласится на мирный план, согласно которому должна отдать стране-агрессору оккупированные территории.

"Да, мы можем остановить войну, если отдадим России Донбасс и Крым. Я думаю, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", — подчеркнул Зеленский.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

"Итак, если идея состоит в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", – заявил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп отказался сказать, кто должен победить в войне России против Украины, заявив, что хочет прекратить кровопролитие.

"И я сделаю это через 24 часа", - заявил бывший президент США.

Позже отвечая на вопрос о том, позволит ли это соглашение Путину сохранить землю, которую он захватил, Трамп сказал: "Нет, нет. Я заключил бы справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо".

Трампа также спросили, будет ли это победой Путина.

"Вы знаете, это то, о чем можно было договориться. Потому что были определенные части, Крым и другие части страны. Поэтому они могли заключить соглашение там, где сейчас меньшая территория, чем уже захваченная Россией, честно говоря", - уверен эксочельщик. Белый дом.

Автор:
Светлана Манько