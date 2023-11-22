Зеленский готов обсудить мирный план Трампа, но не отдаст РФ Донбасс и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность выслушать "мирный план" бывшего лидера США Дональда Трампа по поводу войны, однако Украина не будет отдавать РФ свои территории.

Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

Гарант заявил, что готов встретиться с бывшим президентом США и ознакомить его с украинской формулой мира.

"Я готов выслушать Трампа. Если у него очень конкретный "мирный план", он может поделиться им со мной", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина не согласится на мирный план, согласно которому должна отдать стране-агрессору оккупированные территории.

"Да, мы можем остановить войну, если отдадим России Донбасс и Крым. Я думаю, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", — подчеркнул Зеленский.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

"Итак, если идея состоит в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", – заявил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп отказался сказать, кто должен победить в войне России против Украины, заявив, что хочет прекратить кровопролитие.

"И я сделаю это через 24 часа", - заявил бывший президент США.

Позже отвечая на вопрос о том, позволит ли это соглашение Путину сохранить землю, которую он захватил, Трамп сказал: "Нет, нет. Я заключил бы справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо".

Трампа также спросили, будет ли это победой Путина.

"Вы знаете, это то, о чем можно было договориться. Потому что были определенные части, Крым и другие части страны. Поэтому они могли заключить соглашение там, где сейчас меньшая территория, чем уже захваченная Россией, честно говоря", - уверен эксочельщик. Белый дом.