Помощь Украине позволяет США не отправлять на войну американских военных, - Байден

Поддержка Украины Соединенными Штатами позволяет удержать американских военных от вовлечения в боевые действия в случае дальнейшего распространения российской агрессии.

Об этом говорится в статье президента США Джо Байдена, опубликованной в Washington Post, где он проводит параллели между действиями боевиков ХАМАС и российским диктатором Владимиром Путиным.

"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И как Путин, так и ХАМАС надеются обрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим от этого беспорядком", - отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что США не могут позволить этому произойти и не позволит ради собственных интересов национальной безопасности и блага всего мира.

"Мир ожидает от нас решения проблем сегодняшнего дня. Ведь если мы отойдем от вызовов настоящего, риск конфликта может распространиться, а затраты на его разрешение только возрастут. Это убеждение лежит в основе моего подхода к поддержке народа Украины, который продолжает защищать свою свободу от жестокой войны Путина. Поэтому наша преданность Украине сегодня – это инвестиция в собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра ", - подчеркнул Байден.

Глава Белого дома отметил, что США удерживают американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев, защищающих свою свободу и Родину.

"Мы передаем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше", – написал Байден.

Он напомнил, что Соединенные Штаты делают это не сами, а вместе с 50 странами, предоставляющими Украине то, что ей нужно для защиты.

"Наши партнеры несут значительную часть экономической ответственности за поддержку Украины. Мы также смогли объединить НАТО, усиливая нашу безопасность благодаря силе наших союзников, одновременно четко давая понять, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию", – подчеркнул президент США.

По словам Байдена, в странах Азии также поддерживают Украину и стремятся привлечь Путина к ответственности, поскольку понимают, что стабильность в Европе и Индийско-Тихоокеанском регионе неразрывно связана.

"Больше надежды. Больше свободы. Меньше ярости. Меньше оид. Меньше войны. Мы не должны терять нашу решимость достигать этих целей, потому что сейчас больше всего нужны четкое видение, великие идеи и политическая смелость. Это стратегия, которую моя администрация и дальше будем продвигать на Ближнем Востоке, в Европе, во всем мире. Каждый наш шаг к этому будущему является прогрессом, который делает мир более безопасным", - резюмировал Байден.

Ранее во время обращения к американскому народу Байден заявил, что если Путину позволить стереть независимость Украины, то агрессоры во всем мире захотят поступить так же, напомнив, что российский диктатор угрожает Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Похожее мнение высказал и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал Конгресс США продолжать военную помощь Украине, поскольку в противном случае есть риск нападения России на страны НАТО.

"Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пришлете своих сыновей и дочерей. И будет – извините, но цена будет выше", – сказал Зеленский, имея в виду положение о коллективной обороне Альянса.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Как заявили в Белом доме, США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки.

Пока новая финансовая помощь Украине от США откладывается до середины декабря, а возможно и еще на более длительный срок. Это ставит под сомнение способность Вашингтона передавать оружие, которое является жизненно важным для Киева.