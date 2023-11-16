У Зеленского отреагировали на переговоры Байдена и Си

Переговоры лидеров Китая и США в Сан-Франциско не изменят отношения Пекина к войне в Украине, которую до сих пор там называют "кризисом". Но на Банковой с осторожным оптимизмом оценивают результаты встречи Джо Байдена и Си Цзиньпиня.

Войну в Украине МИД Китая называет "кризисом"

Как сообщила представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, что в ходе переговоров лидеры Китая и Соединенных Штатов обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таких "кризис в Украине" (так в Китае называют развязанную Россией агрессивную войну - ред.) и конфликт Израиля и Палестины (китайские чиновники тщательно избегают вспоминать, что Израиль воюет только с террористами ХАМАС – ред.).

"Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" и палестино-израильского конфликта очень четкая и последовательная. Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", - сказала Мао.

Позиция КНР по поводу войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года Китай задекларировал нейтральную позицию, соблюдение которой, в его понимании, заключается в неоказании военной помощи воюющим сторонам.

При этом лидер Китая Си Цзиньпин избегает контактов с украинским коллегой. За период войны он только однажды поговорил с президентом Владимиром Зеленским по телефону, тогда как дважды встретился с Путиным и провел с ним около десятка телефонных и видео переговоров.

В марте 2023 года Зеленский приглашал Си Цзиньпина в гости. Тогда на этот вопрос пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая высказалась неопределенно.

Пекин также продолжает углублять и наращивать отношения с Москвой, стремительно увеличив до рекордных показателей торгово-экономическое сотрудничество со страной-агрессором, активно расширяя военные обмены и развивая взаимодействие по другим направлениям.

Несмотря на дружеские отношения с РФ, Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Российскую Федерацию назвали агрессором. Речь идет о резолюции о сотрудничестве Организации с Советом Европы.

Реакция Офиса президента Украины на встречу Байдена и Си

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что встреча лидеров США и Китая – это отличный сигнал миру.

"Осторожный оптимизм. Это отличный сигнал миру: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость", - отметил Подоляк.

Он считает, что результатом встречи Си и Байдена стало то, что Россия окончательно изъята из перечня реально влияющих на глобальные процессы.

"Россия почти несубъектна. Потому что делает ставку на хаос, разрушение, поддержание насилия как инструмента внешней политики. И имеет отвратительную репутацию, о которой нельзя пачкаться. Всего этого не нужно тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила" ", – убежден Подоляк.

Байден и Си обсудили войну РФ против Украины

Байден сообщил, что во время переговоров с Си состоялся " обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам ", в том числе по поводу отказа России прекратить жестокую войну против Украины, а также конфликта в Секторе Газа.

Глава Белого дома напомнил, что между Китаем и США существует конкуренция по многим вопросам. Но, по его словам, необходимо конкурировать ответственно, чтобы это не переросло в конфликт.

На официальном сайте Белого дома отмечается, что Байден во время встречи с Си Цзиньпинем подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать защиту Украины от российской агрессии, чтобы обеспечить выход Украины из этой войны как демократической, независимой, суверенной и преуспевающей нации, способной сдерживать и защищаться от агрессии.