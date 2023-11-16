У Зеленського відреагували на переговори Байдена та Сі

Переговори лідерів Китаю і США у Сан-Франциско не змінять ставлення Пекіна до війни в Україні, яку і досі там називають "кризою". Але на Банковій з “обережним оптимізмом” оцінюють результати зустрічі Джо Байдена і Сі Цзіньпіня.

Війну в Україні МЗС Китаю називає "кризою"

Як повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, що в ході переговорів лідери Китаю і Сполучених Штатів обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що викликають спільне занепокоєння, таких "криза в Україні" (так у Китаї називають розв’язану Росією агресивну війну – ред.) та конфлікт Ізраїлю і Палестини (китайські чиновники ретельно уникають згадувати, що Ізраїль воює лише з терористами ХАМАС – ред.).

"Позиція Китаю щодо "української кризи" та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка і послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності і справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації", - сказала Мао.

Позиція КНР щодо війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року Китай задекларував нейтральну позицію, дотримання якої, в його розумінні, полягає в ненаданні військової допомоги воюючим сторонам.

При цьому лідер Китаю Сі Цзіньпін уникає контактів із українським колегою. За період війни він лише одного разу поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним біля десятка телефонних і відео переговорів.

У березні 2023 року Зеленський запрошував Сі Цзіньпіна в гості. Тоді на відповідь щодо цього пресслужба зовнішньополітичного відомства Китаю висловилося невизначено.

Пекін також продовжує поглиблювати й нарощувати відносини з Москвою, стрімко збільшивши до рекордних показників торгово-економічну співпрацю з країною-агресором, активно розширюючи військові обміни та розвиваючи взаємодію за іншими напрямками.

Попри дружні відносини з РФ, Китай вперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в якій Російську Федерацію назвали агресором. Йдеться про резолюцію про співпрацю Організації з Радою Європи.

Реакція Офісу президента України на зустріч Байдена та Сі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що зустріч лідерів США та Китаю - це чудовий сигнал світу.

"Обережний оптимізм. Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов’язковість правил, стабільність і передбачуваність", - зауважив Подоляк.

Він вважає, що результатом зустрічі Сі та Байдена стало те, що Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси.

"Росія майже несуб’єктна. Тому що робить ставку на хаос, руйнацію, підтримання насильства як інструмента зовнішньої політики. І має огидну репутацію, об яку не можна бруднитися. Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", - переконаний Подоляк.

Байден і Сі обговорили війну РФ проти України

Байден повідомив, що під час переговорів із Сі відбувся "обмін думками щодо регіональних і глобальних питань", у тому числі стосовно відмови Росії припинити жорстоку війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.

Глава Білого дому нагадав, що між Китаєм і США існує конкуренція в багатьох питаннях. Але, за його словами, необхідно конкурувати відповідально, аби це не переросло в конфлікт.

На офіційному сайті Білого дому зазначається, що Байден під час зустрічі із Сі Цзіньпінем підтвердив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати захист України від російської агресії, щоб забезпечити вихід України з цієї війни як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої нації, яка здатна стримувати та захищатися від майбутньої агресії.